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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا والعراق يؤكدان عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات

صدى البلد

أكدت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ونظيرها العراقي فؤاد حسين، اليوم /الاربعاء/ خلال اتصال هاتفي، عزمهما على توطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات، خاصة بعد توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا في يناير 2023، حسبما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.

وخلال الاتصال الهاتفي، أشادت كولونا بالدور البناء للعراق في المنطقة وأشارت إلى تمسك فرنسا بأمن واستقرار العراق وإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.

كما شدد الوزيران على ضرورة تعزيز الحوار في المنطقة بما يتماشى بشكل خاص مع الديناميكية الناجمة عن القمتين اللتين عقدتا في أغسطس 2021 وديسمبر 2022 (والتي عرفت بقمة "بغداد"). 

وناقش الوزيران كذلك آفاق القمة المقبلة، المقرر عقدها نهاية العام الجاري على مستوى رؤساء الدول والحكومات، والتي من أجلها اتفق الوزيران على تكثيف وتسريع العمل المشترك في الشهور المقبلة.

ويعد التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاستجابة المشتركة لمواجهة تغير المناخ من بين المجالات ذات الاهتمام المشترك التي ستركز عليها فرنسا والعراق والشركاء الآخرون في قمة "بغداد" جهودهم، لصالح الجميع.
 

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