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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. آداب حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا. 

وأوضحت كلية الآداب أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام  اليوم 25 مايو وتنتهى 22 يونيو 2023.

ونوهت الكلية بأنه على الطلاب، الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصا على سلامتهم. 

جدير بالذكر انه يناقش معرِض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 في دورته الثانية والثلاثين ، الذي يقام في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري على أرض المعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مستقبل الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى تماشيا مع الثورة التكنولوجية العالمية في مجال النشر الإليكتروني.


ويحاضر الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاطناعي جامعة حلوان في 26 مايو الجاري تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر" بحضور أقطاب صناعة النشر والصناعات الإبداعية والمُنتمين لهذا القطاع للاطلاع على أحدث اتجاهات وتطورات هذا السوق الواعد ومناقشة أولوياته الأساسية وعدد من أبرز ضيوف المعرض الذين اطَّلعوا على أنشطة وأهداف وفعاليات وإصداراته الحديثة.

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