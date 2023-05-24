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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة فتاة أوكرانية و3 أشخاص آخرين في حوادث متفرقة بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى بالمنيا

استقبل مستشفي المنيا العام، فتاة أوكرانية، تقيم بمدينة المنيا الجديدة، تعاني من أعراض الإسهال والبرد والسخونة، وتم تقديم الاسعافات الأولية والرعاية الطبية لها حتي تماثلت للشفاء.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول "انتشاسيك.ك" 21 عاما فتاة أوكرانية الجنية تقيم في منطقة أبني بيتك بالمنيا الجديدة مصابة بأعراض سخونة وقئ وإسهال، وتم تقديم الرعاية الطبية والاسعافات الأولية لها، حتي تماثلت للشفاء.

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كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول مينا. ه 14 عاما، إلي المستشفي النموذجي بمركز سمالوط، مصابا بجروح وتهتك بالقدم اليسري، وسحجات وكدمات، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابته بسقوطه من علو لاختلال توازنه أثناء تواجده بمنطقة شرق النيل.

كما استقبل مستشفي سمالوط النموذجي شخصين أصيبا خلال تواجدهما بدير السيدة العذراء بجبل الطير في شرق النيل، لحضور المولد السنوي، وتم إجراء الاسعافات الأولية لهما.

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