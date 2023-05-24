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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تحصل على الاعتماد الدولي من ألمانيا.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

حصلت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، على الاعتماد الدولى من مؤسسة AQAS الألمانية، وبذلك تكون كلية الإعلام أول كلية تم إعتماد جميع برامجها دوليا .

وكانت قد استقبلت الدكتور حنان جنيد عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة مارس الماضى، فريق الهيئة اﻷلمانية للاعتماد الدولي، والذي زار كلية اﻹعلام لليوم الثاني على التوالى، في إطار تقدم الكلية بإجراءات اعتمادها دوليا كأولى كليات اﻹعلام المصرية التي تبادر بتلك الخطوة.

 

واستمع الفريق إلى المخطط التفصيلي لكافة أنشطة وكالات كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعرض تفاصيل الأنشطة والفعاليات التي تطرح على أجندة وانشطة كل قطاع.

و عبرت عميد اعلام القاهرة في  مستهل فعاليات الزيارة،  عن بالغ ترحيبها بالفريق اﻷلماني والذى أشاد بكلية اﻹعلام والتي تعد رائدة كليات اﻹعلام في مصر والشرق اﻷوسط، حيث استمع فريق الزيارة إلى وكلاء كلية اﻹعلام والذين تناولوا خلال لقائهم بالفريق مخططات ونظم الجودة التي تتبعها كلية اﻹعلام في المضي قدما نحو خطوة الاعتماد الدولي من خلال جهود وكالات الكلية في قطاعات شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع.

 

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