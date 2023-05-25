بسبب إصابة الشناوي .. ميدو يوجه رسالة تحذيرية للأهلي

كشف أحمد حسام ميدو تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن إصابة الشناوي عبارة عن شد في عضلة السمانة مؤكداً أن الإصابة قد تبدو طفيفة في البداية ولكنها ليست سهلة.



وأشار إلى أن هذه الإصابة تتفاقم حال التحامل عليها مؤكداً أن الشناوي حارس كبير ويسعى للعودة للفريق في أسرع وقت للحاجة لخدماته خاصة مع إصابة الحارس البديل علي لطفي بشد في العضلة الخلفية.



وأكد أن علي لطفي لن يعود للتدريبات قبل أسبوعين بسبب إصابته التي تعرض لها في لقاء إنبي.

