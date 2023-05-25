بعد الإطاحة بالإسماعيلي من كأس مصر..عيد عبد الملك يعلق على مباراة النجوم

علق أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لنادي النجوم، على الفوز أمام الإسماعيلي في دور ٣٢ من كأس مصر.

وكتب: "الحمد لله والشكر لله علي الفوز في دور ال ٣٢ من كاس مصر علي نادي الاسماعيلي الكبير بشكر اللاعيبة الابطال علي الاداء والنتيجة الكبيرة ..‏وصفحة واتقفلت الحمد لله عندنا مهمة اكبر وهي الصعود من الدرجة التالتة لدوري المحترفين ان شاء الله الاسبوع القادم".

من جانب آخر، أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن الفوز أمام الإسماعيلي في كأس مصر، جاء نتاج سياسة النادي وتمسكه بالاعتماد على الناشئين.

وتابع “الطويلة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب وأكبر لاعب في الفريق يبلغ من العمر 25 سنة".

وأشار محمد الطويلة، إلى أن الفوز على الإسماعيلي سيكون دافعاً قوياً للفريق في المرحلة المقبلة، ولكن تركيزنا هو الصعود لدوري المحترفين، واللواء أبو بكر الحديدي رئيس الدراويش جاء إلى غرف الملابس وهنّأ اللاعبين على موهبتهم.