عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ريم القاضي: مصر لديها مميزات استثمارية تنافسية..ويجب تطبيق كافة الحوافز في القانون

صدى البلد

قالت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي، ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)، إن مصر لديها العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية وسعر العمالة منخفض مقارنة بأسواق أخرى، ولدينا فرصة حقيقية لو قضينا على المعوقات القليلة الموجودة .
جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني«الصناعة -الاستثمار المحلي والأجنبي ».


وتابعت القاضي: أرفض فكرة تغيير القانون تغيير كامل، فتغيير القانون يعطي رسالة سلبية للمستثمر ويدل على عدم الاستقرار، مضيفة أن القانون الحالي أكثر قانون أعطي حوافز للمستثمرين الأجانب .
 

وأشارت إلى أنه يجب تطبيق كافة الحوافز الاستثمارية في القانون لأن بعضها مطبق والبعض الآخر غير مطبق، ووجود مرونة كبيرة في نصوص القانون مع وجود عدد من الرسوم المبالغ فيها من الممكن تعديلها .
 

وأكدت على أن هناك اقتصادات دول تقوم على قطاع أو قطاعين بحد أقصى ويجب تسليط الضوء على قطاعات معينة يمكن تحقيق الاستفادة القصوي منها مع وجود العمالة والاتفاقات الدولية.
 

وأوصت القاضي، بضرورة تعامل هيئة الاستثمار مع جهات الولاية بدلا من المستثمر، وتعاون هيئة التنمية الصناعية مع مبادرة ابدأ عن طريق بروتوكول تعاون لحصر المصانع المتعثرة وعمل لجنة تسعير لبيع المصانع المتعثرة للمستثمرين الأجانب.

التنمية الصناعية الهيئة العامة للاستث تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب الجيل الاستثمار الاستثمار المحلي والأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

قرار في الأهلي بشأن كهربا

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

صاحب قسيمة «من يُؤتمن على العرض»: لقيت الشقة على البلاط وبابها مكسور|تفاصيل

ترشيحاتنا

شبانة : الأهلي لا يعاني أزمة بشأن حراسة المرمى

انخفاض أسعار الدواجن .. أستاذ اقتصاد زراعي يكشف الحقيقة والأسباب..فيديو

المجلس القومي لحقوق الإنسان: هناك اتجاه لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش

إبراهيم عيسي يعلن عن رغبته في التبرع بأعضائه بعد وفاته

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. ماذا كانت تنتظر إثيوبيا من الجامعة العربية؟

نشرة الحوادث.. زوجة صيدلي حلوان تعترف بخيانته.. كواليس سحل 43 رجلا وسيدة للحاجة فاطمة.. سيدة تشكو من تحرش زوجها بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك .. سم في الخوخ والمشمش يعرّضك للخطر

"لا تشعر بالألم" .. سبعينية تلهم العلماء لتطوير مسكنات خارقة

بالفسفوري .. جومانا مراد تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها |شاهد

شبه الجلابية .. فتاة تثير السخرية بسبب فستان أونلاين | شاهد

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ