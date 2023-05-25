النجوم يرفض التفريط في مهاجمه للأهلي

أعرب أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق النجوم، عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، مشيرا إلى أن فريقه قدم مستوى طيب ونجح في تحقيق انتصارًا مستحقا على الدراويش.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر شاشة برنامج بوكس تو بوكس: "فوجئت بتشكيلة الاسماعيلي ومشاركة بعض العناصر حمدي النقاز وعماد حمدي وعمر الوحش واحمد محسن، ولكنهم عناصر جيدة، وكنت واثق من تحقيق الفوز على الدراويش".

وأضاف: "النجوم سيواجه المريخ الأسبوع المقبل، وحال الفوز سنصعد لدوري المحترفين، وحظينا بتهئنة رئيس النادي الاسماعيلي بعد المباراة".

وزاد: "فريق النجوم يضم عناصر شابة كثيرة، والفوز على الإسماعيلي في ملعبه أمر جيد بالنسبة لنا، وهناك لاعب من 2006 اسمه أحمد جبل سيكون مهاجم منتخب مصر خلال السنوات القادمة".

وأكمل: "النادي الأهلي سبق وطلب المهاجم أحمد جبل ولكن إدارة نادي النجوم تمسكت بالإبقاء عليه، والنجوم دائما اخرج لاعبين كثيرين على مدار سنوات عديدة، لأن مشروع رئيس النادي محمد الطويلة، قام باكتشاف العديد من المواهب مثل امام عاشور ومحمد صلاح وحجازي وتريزيجيه".

وأتم: "سعيد بالفوز على الاسماعيلي في ملعبه، وكنت مشتاق للعب في استاد الاسماعيلي، وسنواجه سموحة يوم 24 يونيو القادم في كأس مصر".