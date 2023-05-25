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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية‎‎

صدى البلد

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ تجاه قرار السلطات الإسرائيلية السماح للإسرائيليين بإقامة وجود دائم وتوسيع البؤر الاستيطانية في منطقة حومش بالضفة الغربية المحتلة.
 

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي ، أن الاتحاد الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار وقراراتها التي اتخذتها في 17 مايو الجاري لتنفيذ خطط لإقامة أكثر من 600 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة الغربية.
 

وأضاف البيان أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض قابلية حل الدولتين، وإن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.
 

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يشعر لدى علمه بأن المجتمع الفلسطيني في بلدة عين سامية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يضم 172 شخصًا، من بينهم 78 طفلاً، أُجبر على مغادرة منازلهم بشكل دائم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم. ويدين الاتحاد الأوروبي بشدة عنف المستوطنين ويدعو إسرائيل إلى ضمان المساءلة.
 

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