تفعيل القانون الدولي في بطولة كأس مصر للجيت كون دو

أعلن الاتحاد المصري للجيت كون دو، برئاسة أحمد خليفة، عن تفعيل قانون الاتحاد الدولي للعبة في بطولة كأس مصر، والتي تقام في نادي طلائع الجيش بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 3 يونيو المقبل.

وقال سمير صبري، أمين صندوق الاتحاد المصري للجيت كون دو، إن تفعيل القانون الدولي في بطولة كأس مصر المقبلة يأتي ضمن خطة الاتحاد لصقل مواهب ومهارات اللاعبين بإطلاعهم على كل ما هو جديد في رياضة الجيت كون دو.

وأضاف صبري أن القانون الدولي للجيت كون دو مطبق في البطولات الدولية والقارية، ولذلك جاء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للجيت كون دو بتفعيله بداية من بطولة كأس مصر المقبلة بهدف تكوين قطاع كبير من اللاعبين على دراية بجميع تعليمات القانون الدولي استعدادا للمشاركات الدولية في المستقبل القريب.

وتحولت أروقة الاتحاد المصري للجيت كون دو إلى خلية نحل استعدادا لبطولة كأس مصر التي يشارك فيها لاعبون من مختلف المحافظات وسط توقعات بتواجد أعداد كبيرة في تلك البطولة.

ويقام على هامش بطولة كأس مصر للجيت كون دو اختبار حزام المدربين للحزام البرتقالي في أحمر، وهو الحزام المؤهل للحزام الأسود «واحد دان».