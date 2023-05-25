عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السبت.. متحف الفن الحديث يفتح أبوابه أمام الجمهور من جديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، عن عودة متحف الفن المصري الحديث لاستقبال الجمهور اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 27 مايو 2023 ، حيث كان المتحف قد أغلق أبوابه منذ يوم 4 مارس الماضي لإجراء بعض أعمال الصيانة التي تطلبت غلق المتحف.

يقع المتحف داخل حرم ساحة دار الأوبرا المصرية، ويُعد من أهم وأبرز المتاحف فى مصر، ويضم أعمالاً فنية متميزة من مختلف الأجيال والحقب الزمنية.

وظهرت الحاجة إلى متحف الفن المصري الحديث في مطلع القرن الماضي إذ كانت تعيش مصر نهضة فنية كبيرة كان السبب فيها هو إنشاء مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة والتي أصبح اسمها فيما بعد كلية الفنون الجميلة والكائن مبناها حاليا بجزيرة الزمالك - القاهرة في عام 1908م وبعد أربع سنوات أي في عام 1911 تخرجت من المدرسة دفعتها الأولى. 

وشهدت هذه الدفعة العديد من الأسماء الذين شكلوا الإرهاصات الأولى للفن المصري الحديث ومن ضمنهم المثال محمود مختار وكذلك الفنان راغب عيادو كمال أمين ويوسف كامل وأحمد صبري والعديد من الأسماء اللامعة، وعلى إثر ذلك انتشرت القاعات الفنية والمعارض وازدهر الفن التشكيلي بصفة عامة وشهدت هذه الحقبة وما تلاها زخما فنياً هائلاً ومن ثم وعبر قرن كامل كان لزاما أن يوجد متحف كي يكون شاهدا على هذه الفترة.

 ويضم متحف الفن الحديث، لوحات تمثل المدرسة الواقعية والتجريدية والسريالية والتكعبية والدادية، ويظهر ذلك جليا من تنوع أعمال الفنانين بل إنك قد تشاهد للفنان واحد أكثر من عمل ينتمي لمدارس مختلفة أثناء مراحله العمرية.

قطاع الفنون التشكيلية متحف الفن المصري غلق المتحف دار الاوبرا المصرية مختلف الأجيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

شوبير: الزمالك يخطط للتعاقد مع هذه الصفقات

ترشيحاتنا

معركة جوية.. مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية فوق المحيط الهادئ

طلعت عبدالقوي لممثل التجمع: الكلام عن سيطرة الإخوان على المساجد غير صحيح

مباحثات مصرية بريطانية حول أفريقيا بشأن قمة الاستثمار المقرر انعقادها في 2024

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور دولة عربية بحلول شهر يونيو المقبل

وزير التجارة الصيني يلتقي نظيرته الأمريكية أثناء زيارته الولايات المتحدة

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني التحضيرية استغرقت عاما لفتح القنوات المسدودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ