الجريدة الرسمية تنشر قرارات الحكومة بتخصيص أراض لإقامة مدارس ومجمع نيابات ومحطات صرف

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم عدد من قرارات رئيس مجلس الوزراء حيث نشرت قرار رقم 1391 لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (196 فدانًا و٢٢ قيراطا و14.06 سهم) كائنة ناحية الكيلو (۹) على طريق الإسكندرية / مطروح ، منطقة سملا/ علم الروم - محافظة مطروح ، بالمجان ، لصالح القوات المسلحة ، المقام عليها القرية الأوليمبية ولأغراض توسعاتها المستقبلية

ونشرت قرار رقم ۱۳۹۲ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 665م بجوار السجل المدني بحى جنوب مدينة المنيا - محافظة المنيا ، بالمجان ، لصالح هيئة النيابة الإدارية ، لإقامة مجمع للنيابة الإدارية عليها

كما نشرت قرار رقم 4 لسـنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة م ٣٩٤ /حة ٤٥٠,١٢م" ضمن متربة كوم أشـقاو الملغاة -

الخاصة ناحية قرية كوم أشقا – زمام قرية المدمر - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما – محافظة سوهاج – بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها

كما نشرت الجريدة قرار رقم 1395 لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ( ٢٤٥٢٠م ) بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء ، بالمجان ، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، لإقامة مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ عليها .

وقرار رقم 1401 لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (١٧٧٨م) ناحية قرية بيت خلاف - - زمام قرية بيت داود - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا - محافظة سوهاج – بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرغ الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.