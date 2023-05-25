وزير الدفاع الروسي: الغرب يحاول تشوية سمعة قواتنا في ناجورنو كاراباخ

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الخميس، إن الدول الغربية تحاول بكل وسيلة ممكنة التدخل في الوضع حول ناجورنو كاراباخ وزيادة وجوده وتشويه سمعة سياسة حفظ السلام الروسية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف شويجو في اجتماع لمجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة البيلاروسية مينسك، أن الوضع في منطقة القوقاز يتحدد إلى حد كبير بدرجة تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني، لافتا إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تقوم حاليا بتوفير الأمن في ناجورنو كاراباخ، ولكن الغرب يحاول التدخل في الوضع.

وأكد شويجو، أن الشيء الرئيسي بالنسبة للغرب هو إخراج روسيا من جنوب القوقاز، وليس ضمان أمن المنطقة وازدهارها على المدى الطويل.

وتابع: "مثال على ذلك ما يسمى بالمهمة المدنية للاتحاد الأوروبي في أرمينيا، والتي تضم جنودًا وموظفين في الخدمات الخاصة"، لافتا إلى أنه لا توجد حاجة لشرح ما يفعلونه بالفعل.

وشدد وزير الدفاع الروسي إلى أنه من الضروري مواصلة العمل على إرسال بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى المنطقة.