عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا وبيلاروسيا يوقعان على اتفاقية لنشر الصواريخ النووية التكتيكية

روسيا وبيلاروسيا
روسيا وبيلاروسيا

أفادت وكالة تاس الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين، سيوقعان على اتفاقية لنشر صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وجاء ذلك بعد وصل شويجو، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث سيتم عقد اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث التحديات والتهديدات الإقليمية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، فإن المشاركين في اجتماع مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيناقشون الجهود المبذولة لتحديث نظام الاستجابة للأزمات في المنظمة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها، أن الاجتماع سيحضره أيضا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورئيس الأركان العامة للمنظمة.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فيكتور خرينين اتفاقية لنشر صواريخ نووية تكتيكية بيلاروسيا صواريخ نووية تكتيكية منظمة معاهدة الأمن الجماعي مينسك وزارة الدفاع الروسية أرمينيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

بعد تراجعه 6 جنيهات بالسوق السوداء|مفاجأة بسعر الدولار لأول مرة بالبنوك الآن

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تدين احتجاز بيلاروسيا لـ 1500 سجين سياسي

لافروف: ناقشت مع وزير خارجية بيلاروسيا منع انتشار الأسلحة البيولوجية

طردهم بالإجبار.. بيلاروسيا تكشف فظائع بولندية تجاه المهاجرين على الحدود

وسط أنباء عن مرضه.. بيان روسي بشأن الوضع الصحي لرئيس بيلاروسيا

بعد استمرار غياب لوكاشينكو.. بيلاروسيا تعلن نشر أنظمة صواريخ علي حدودها الغربية

بعد الانفجار.. بيلاروسيا تكشف هوية قطار خرج عن مساره في بريانسك بـ"روسيا"

بيلاروسيا تدعو الفاو لتقليل التأثير السلبي للعقوبات على الأغذية

دبلوماسي روسي: لا نهتم بنظرة الغرب لنشرنا صواريخ نووية في بيلاروسيا

ترشيحاتنا

مصانع الكوارتز| السيسي يقاطع رئيس المصرية للتعدين: هو أنت مش حاسب الجلالة

محمد بن راشد: 78 مشروعاً ومبادرة بيئية استعداداً لاستضافة COP28

دراسة تحذر: 2.3 مليون طفل في فرنسا يشاهدون المواقع الإباحية

كنوز مخفية.. الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن الكوارتز |فيديو

بحضور الرئيس السيسي.. افتتاح مصنع التكسير الأولي لخامة الكوارتز بمرسي علم

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ