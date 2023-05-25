روسيا وبيلاروسيا يوقعان على اتفاقية لنشر الصواريخ النووية التكتيكية

أفادت وكالة تاس الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين، سيوقعان على اتفاقية لنشر صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وجاء ذلك بعد وصل شويجو، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث سيتم عقد اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث التحديات والتهديدات الإقليمية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، فإن المشاركين في اجتماع مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيناقشون الجهود المبذولة لتحديث نظام الاستجابة للأزمات في المنظمة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها، أن الاجتماع سيحضره أيضا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورئيس الأركان العامة للمنظمة.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.