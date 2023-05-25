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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

واحدة مجانية.. القنوات الناقلة لنهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرّر إقامتها 4 يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وستتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضي بجانب إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.

وفي الإطار ذاته، تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الحارس الأقرب للمشاركة في مواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال: "الأقرب للمشاركة هو الحارس مصطفى شوبير، حيث هناك صعوبة في لحاق محمد الشناوي ونسبة مشاركته 50%".

وأوضح: "مصطفى شوبير سوف يشارك بشكل أساسي مع النادي الأهلي، أمام طلائع الجيش ثم سيراميكا وأتمنى أن يحصل على دعم الجماهير".

وأضاف: "علي لطفي يحتاج إلى 10 أيام أو أسبوع وذلك للمشاركة في المباريات، وهو ما يقلل من فرص مشاركته في مواجهة الذهاب أمام الوداد".

واختتم: "حمزة علاء اشتكى من إصابة بقطع في غضروف الركبة وهو ما جعل الحارس، يتأكد غيابه عن نهائي دوري أبطال أفريقيا".

كاف

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