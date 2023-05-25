بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7ر9 نقاط

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 7ر9 نقاط ليبلغ مستوى 93ر6764 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0%.



وبحسب تقرير البورصة، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر133 مليون سهم عبر 8514 صفقة نقدية بقيمة 4ر36 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5 نقاط ليبلغ مستوى 80ر5404 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0% من خلال تداول 2ر51 مليون سهم عبر 2473 صفقة نقدية بقيمة 4ر9 ملايين دينار كويتي.



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليبلغ مستوى 95ر7463 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0% من خلال تداول 6ر82 مليون سهم عبر 6041 صفقة بقيمة 27 مليون دينار كويتي.



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر3 نقاط ليبلغ مستوى 12ر5349 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر0% من خلال تداول 6ر44 مليون سهم عبر 1940 صفقة نقدية بقيمة 15ر9 ملايين دينار كويتي.