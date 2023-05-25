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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7ر9 نقاط

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 7ر9 نقاط ليبلغ مستوى 93ر6764 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0%.


وبحسب تقرير البورصة، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر133 مليون سهم عبر 8514 صفقة نقدية بقيمة 4ر36 مليون دينار كويتي. 

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وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5 نقاط ليبلغ مستوى 80ر5404 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0% من خلال تداول 2ر51 مليون سهم عبر 2473 صفقة نقدية بقيمة 4ر9 ملايين دينار كويتي.


كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليبلغ مستوى 95ر7463 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0% من خلال تداول 6ر82 مليون سهم عبر 6041 صفقة بقيمة 27 مليون دينار كويتي.


في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر3 نقاط ليبلغ مستوى 12ر5349 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر0% من خلال تداول 6ر44 مليون سهم عبر 1940 صفقة نقدية بقيمة 15ر9 ملايين دينار كويتي.

الكويت بورصة الكويت تقرير البورصة الأسهم المتداولة صفقة نقدية

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