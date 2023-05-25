انتهكت قرار مجلس الأمن.. فرنسا تدين اختبار إيران صاروخا باليستيا

أفاد نبأ عاجل نقلته وكالات أنباء عالمية، بأن فرنسا أدانت اختبار الصاروخ الباليستي.

وجاء في النبأ العاجل أن فرنسا تدين اختبار إيران صاروخا باليستيا بعيد المدى، وتصفه بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن.

وكانت قد ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، أن إيران كشفت النقاب عن الجيل الرابع من صاروخها الباليستي (خرمشهر) تحت اسم (خيبر) والذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوجرام، حسبما أفادت رويترز.

ووسعت إيران برنامجها الصاروخي، خصيصا صواريخها الباليستية، رغم معارضة الولايات المتحدة وتعبير الدول الأوروبية عن قلقها.

وتقول طهران إن البرنامج التى تقوم به دفاعي بحت ويهدف إلى الردع.

وذكرت إرنا “تم الكشف عن أجدد صاروخ باليستي إيراني وأحدث منتجات منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع اليوم في احتفال حضره وزير الدفاع”