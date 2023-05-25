انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية السبت .. 760 ألف طالب في 2550 لجنة

تنطلق يوم السبت القادم الموافق 27 مايو 2023 ، امتحانات الدبلومات الفنية 2023 “ التحريرية ” في جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

احصائيات رسمية تلخص منظومة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 “ التحريرية ” (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات ، بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات رسمية عن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 :

يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية،

يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ)

عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة

عدد مراكز توزيع الأسئلة (39) مركز على مستوي الجمهورية

عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (5060) عضو، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم (51051) عضو.

يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة

يبلغ عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة.

إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ولجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب – انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

وقد استعدت مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة ، لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثانى " الدور الأول " للعام الدراسي 2022_2023



ومن جانبه .. قال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ ( 58582 ) طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات ( 25529 ) صناعي ، ( 3575 ) زراعي ، ( 25352 ) تجاري ، و( 4126) فندقي ، موزعة على 195 لجنة.



وأضاف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .



تطبيق الإجراءات الاحترازية

ونبه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من (16-18) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وأشار أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، إلى أنه تم تخصيص عدد (48) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية ، منها 28 استراحة مخصصة للرجال ، وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1086 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.



كما أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة على توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة ، مشدداً على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب.



منع اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا

ونبه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة على منع اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه ، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرص الوزارة على أهمية تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني لدوره الهام في دعم الصناعة المصرية، وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير كافة جوانب منظومة التعليم الفني، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الإقتصاد المصري لدفع عجلة التنمية والبناء.

وقد أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بملفات التقييم والإنجاز، والجهد المبذول، موجهًا بالاستدامة فى هذا العمل وتطويره، كما وجه بتوثيق الطالب بنفسه أعماله وتجربته داخل المدرسة،وأفضل الأعمال.

