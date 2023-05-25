عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“كارثة”.. ترامب يسخر من فشل إطلاق الحملة الانتخابية لمنافسه الجمهوري على الرئاسة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من رون ديسانتيس بعد أن تعرضت الحملة المباشرة لحاكم فلوريدا لترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024 على “تويتر” للعديد من الأخطاء.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”،  “رائع! إطلاق ديسانتيس لحملته الانتخابية على تويتر كارثة! ستكون حملته كلها كارثة!”.

وفي منشور منفصل أشاد ترامب بحملة السناتور تيم سكوت التي أعلن عنها رسميا يوم الاثنين، ولم يفوت الزعيم الأمريكي السابق فرصة مقارنة إطلاق سكوت مع إطلاق ديسانتيس ، الذي وصفه بأنه “كارثة”.

وقدمت حملة ديسانتيس طلبًا إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية يؤكد ترشحه للرئاسة بعد ظهر يوم الأربعاء ، وبعد ساعات قام بالإعلان على “تويتر” مع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

دونالد ترامب: أحب السعودية وشعبها.. ومحمد بن سلمان صديقي

مع إعلان ترشحه.. هل يستطيع ديسانتيس هزيمة ترامب في السباق الجمهوري؟

ومع ذلك، فقد شاب الحدث الافتراضي مشكلات فنية، مما يعني أن بعض المستخدمين لم يتمكنوا من سماع مكبرات الصوت أو الوصول إلى البث المباشر تمامًا.

وكان حاكم ولاية فلوريدا يتقدم بعدة نقاط مئوية على ترامب في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري مؤخرًا في فبراير، وفقًا لاستطلاع ياهو / يوجوف، على الرغم من أن الرئيس السابق قد تقدم في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من إدانته بتهم جنائية بتزوير السجلات التجارية في مدينة نيويورك في أوائل أبريل، يتمتع ترامب الآن بتأييد 53٪ من الناخبين الجمهوريين مقارنة بـ 26٪ لصالح ديسانتيس، بحسب استطلاع أجرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وانتقد ترامب مرارًا وتكرارًا منافسه الرئيسي، ووصف ديسانتيس بأنه “خائن”

ديسانتيس فلوريدا ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الحزب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة

حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يعلن تأييده لكليتشدار أوغلو في الانتخابات التركية

وزير الدفاع الروسي: الغرب يحاول تشوية سمعة قواتنا في ناجورنو كاراباخ

رئيس البرلمان الأوكراني: الاتحاد الأوروبي والناتو لن يكوّنا هياكل كاملة بدون كييف

المعاملة بالمثل.. الخارجية الروسية تعلن طرد 5 دبلوماسيين سويديين وإغلاق قنصليتها

تصريحات عاجلة من الحكومة الروسية بشأن اجتماع أوبك+ في يونيو

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا

الإرهاب والأوضاع بالمنطقة.. اجتماع هام بين مجلس الأمن الروسي ونظيره السوري

ترشيحاتنا

السفارة الصينية تستعرض تغطية صدى البلد للعلاقات بين القاهرة وبكين

هالة فاخر تنضم لفريق عمل فيلم تاج.. ومفاجأة خلال ساعات

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

بسبب الدولار .. مفاجأة مدوية بشأن اندلاع حرب اقتصادية عالمية

نشرة المرأة والصحة| شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت .. ومعلومات لا تعرفها عن عروسة ولي العهد الأردني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ