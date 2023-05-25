“كارثة”.. ترامب يسخر من فشل إطلاق الحملة الانتخابية لمنافسه الجمهوري على الرئاسة

سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من رون ديسانتيس بعد أن تعرضت الحملة المباشرة لحاكم فلوريدا لترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024 على “تويتر” للعديد من الأخطاء.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، “رائع! إطلاق ديسانتيس لحملته الانتخابية على تويتر كارثة! ستكون حملته كلها كارثة!”.

وفي منشور منفصل أشاد ترامب بحملة السناتور تيم سكوت التي أعلن عنها رسميا يوم الاثنين، ولم يفوت الزعيم الأمريكي السابق فرصة مقارنة إطلاق سكوت مع إطلاق ديسانتيس ، الذي وصفه بأنه “كارثة”.

وقدمت حملة ديسانتيس طلبًا إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية يؤكد ترشحه للرئاسة بعد ظهر يوم الأربعاء ، وبعد ساعات قام بالإعلان على “تويتر” مع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

ومع ذلك، فقد شاب الحدث الافتراضي مشكلات فنية، مما يعني أن بعض المستخدمين لم يتمكنوا من سماع مكبرات الصوت أو الوصول إلى البث المباشر تمامًا.

وكان حاكم ولاية فلوريدا يتقدم بعدة نقاط مئوية على ترامب في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري مؤخرًا في فبراير، وفقًا لاستطلاع ياهو / يوجوف، على الرغم من أن الرئيس السابق قد تقدم في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من إدانته بتهم جنائية بتزوير السجلات التجارية في مدينة نيويورك في أوائل أبريل، يتمتع ترامب الآن بتأييد 53٪ من الناخبين الجمهوريين مقارنة بـ 26٪ لصالح ديسانتيس، بحسب استطلاع أجرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وانتقد ترامب مرارًا وتكرارًا منافسه الرئيسي، ووصف ديسانتيس بأنه “خائن”