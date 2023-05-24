عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع إعلان ترشحه.. هل يستطيع ديسانتيس هزيمة ترامب في السباق الجمهوري؟

ديسانتيس وترامب
ديسانتيس وترامب

أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الأربعاء، عن ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة عام 2024، ليبدأ معركة حامية أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أصبح منافسه الرئيسي في اختيارات الجمهوريين.

وقدم حاكم ولاية فلوريدا أوراق الترشح للجنة الفدرالية للانتخابات قبل ساعات من محادثة مقررة مع إيلون ماسك عبر موقع "تويتر".

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يصف ديسانتيس نفسه على أنه محافظ على غرار ترامب. لكن حاكم فلوريدا يدخل في سباق يظل فيه الرئيس السابق هو المرشح الأوفر حظًا ولا يزال القوة المهيمنة في الحزب الجمهوري.

وتتمثل فكرة ديسانتيس في أن لديه سجلًا من الإنجازات خاصة بالأولويات والقيم المحافظة التي يمكن أن يشير إليها - على النقيض لرئاسة ترامب التي حققت القليل من الانتصارات التشريعية.

وخلال فترة وجوده في منصبه، سن قوانين محافظة رفيعة المستوى لتسهيل امتلاك السلاح ، وتقييد تعليم الهوية الجنسية والجندرية في المدارس، وتشديد قواعد التصويت والحد من عمليات الإجهاض.

واكتسب ديسانتيس شعبية محافظة متشددة بشأن التعليم والهجرة. وقد حوّل ولايته إلى مختبر لأفكار المحافظين باسم المعركة ضد ما يعتبره "تفكيرًا سليمًا".

كما كان على استعداد لمواجهة الشركات الكبرى التي يرى أنها تقدم أجندة ليبرالية، ما يشير إلى أنه يعتقد أن القضايا الثقافية الساخنة هي مصدر قلق أكبر للناخبين الجمهوريين من السياسات التقليدية المؤيدة للأعمال التجارية.

وخلال طرح فكرته، أكد ديسانتيس أنه فائز، حيث لم يهزم في سباقات الكونجرس والحاكم.

وقال ديسانتيس خلال زيارته لولاية أيوا قبل أسبوعين: "يجب أن نرفض ثقافة الخسارة التي أثرت على حزبنا في السنوات الأخيرة"، مضيفًا "وقت الأعذار ولى".

ويعد هذا بمثابة دفع لترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته في انتخابات 2020 - والذي ألقى الكثيرون باللوم عليه في النتائج المخيبة للجمهوريين في انتخابات الكونجرس العام الماضي.

وبشأن استطلاعات الرأي العام الماضي، أظهرت أن ترامب لا يزال يسيطر على قيادة المحافظين، حيث يتبعه ديسانتيس في نتائج الاستطلاعات، وحتى إذا قام الأخير بتوحيد جميع الناخبين بدون ترامب، فإنه سيظل يتبعه في مجموع استطلاعات الرأي.

والعقبة الرئيسية أمام حاكم فلوريدا هي أنه لا يتمتع بكاريزما، الأمر الذي يشير إليه كل الأطراف ولا يتردد معسكر ترامب في مهاجمته.

وقد هاجمه ترامب في وقت سابق على منصته "تروث سوشال" قائلًا "المشكلة مع ديسانتيس هي أنه سيحتاج إلى عملية زرع شخصية".

وبالتالي، فإن التحدي الذي يواجهه هو إقناع بعض مؤيدي ترامب الأقل حماسًا بأنه نسخة أفضل من الرئيس السابق.

وقد يكون هذا خطًا جيدًا للمضي قدمًا، نظرًا لوجود العديد من المرشحين الآخرين الذين يحاولون أيضًا أن يختارون آخر غير ترامب، لذلك يمكن للأرقام أن تتغير. 

ولا يزال هناك احتمال أن تتحسن الظروف ويفوز ديسانتيس في السباق الجمهوري، خاصة مع تعثر الرئيس السابق تحت وطأة القضايا القانونية المتراكمة عليه.

حاكم فلوريدا انتخابات الرئاسة الامريكية الجمهوريين ترامب انتخابات الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

CNN: عزوف عن شراء اللحوم في مصر بسبب الأسعار

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

صاحب قسيمة «من يُؤتمن على العرض»: لقيت الشقة على البلاط وبابها مكسور|تفاصيل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

ترشيحاتنا

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

منظمة الهجرة : القتال بالسودان سبّب نزوح 1.3 مليون شخص

لا يريد إنهاء الحرب.. سياسي أوكراني يوجه اتهامات حادة لـ زيلينسكي

حقيقة زيادة الضرائب على الأجهزة الكهربائية والمياه الغازية والسجائر.. فيديو

مع إعلان ترشحه.. هل يستطيع ديسانتيس هزيمة ترامب في السباق الجمهوري؟

استشاري يضع روشتة هامة للحصول على مناعة قوية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة الرشاش.. لاعبون خرجوا عن النص| واعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان

جمال طبيعي .. شاهد صور الشيف سارة خاطفة الأنظار على السوشيال ميديا

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ