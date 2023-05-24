مع إعلان ترشحه.. هل يستطيع ديسانتيس هزيمة ترامب في السباق الجمهوري؟

أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الأربعاء، عن ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة عام 2024، ليبدأ معركة حامية أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أصبح منافسه الرئيسي في اختيارات الجمهوريين.

وقدم حاكم ولاية فلوريدا أوراق الترشح للجنة الفدرالية للانتخابات قبل ساعات من محادثة مقررة مع إيلون ماسك عبر موقع "تويتر".

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يصف ديسانتيس نفسه على أنه محافظ على غرار ترامب. لكن حاكم فلوريدا يدخل في سباق يظل فيه الرئيس السابق هو المرشح الأوفر حظًا ولا يزال القوة المهيمنة في الحزب الجمهوري.

وتتمثل فكرة ديسانتيس في أن لديه سجلًا من الإنجازات خاصة بالأولويات والقيم المحافظة التي يمكن أن يشير إليها - على النقيض لرئاسة ترامب التي حققت القليل من الانتصارات التشريعية.

وخلال فترة وجوده في منصبه، سن قوانين محافظة رفيعة المستوى لتسهيل امتلاك السلاح ، وتقييد تعليم الهوية الجنسية والجندرية في المدارس، وتشديد قواعد التصويت والحد من عمليات الإجهاض.

واكتسب ديسانتيس شعبية محافظة متشددة بشأن التعليم والهجرة. وقد حوّل ولايته إلى مختبر لأفكار المحافظين باسم المعركة ضد ما يعتبره "تفكيرًا سليمًا".

كما كان على استعداد لمواجهة الشركات الكبرى التي يرى أنها تقدم أجندة ليبرالية، ما يشير إلى أنه يعتقد أن القضايا الثقافية الساخنة هي مصدر قلق أكبر للناخبين الجمهوريين من السياسات التقليدية المؤيدة للأعمال التجارية.

وخلال طرح فكرته، أكد ديسانتيس أنه فائز، حيث لم يهزم في سباقات الكونجرس والحاكم.

وقال ديسانتيس خلال زيارته لولاية أيوا قبل أسبوعين: "يجب أن نرفض ثقافة الخسارة التي أثرت على حزبنا في السنوات الأخيرة"، مضيفًا "وقت الأعذار ولى".

ويعد هذا بمثابة دفع لترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته في انتخابات 2020 - والذي ألقى الكثيرون باللوم عليه في النتائج المخيبة للجمهوريين في انتخابات الكونجرس العام الماضي.

وبشأن استطلاعات الرأي العام الماضي، أظهرت أن ترامب لا يزال يسيطر على قيادة المحافظين، حيث يتبعه ديسانتيس في نتائج الاستطلاعات، وحتى إذا قام الأخير بتوحيد جميع الناخبين بدون ترامب، فإنه سيظل يتبعه في مجموع استطلاعات الرأي.

والعقبة الرئيسية أمام حاكم فلوريدا هي أنه لا يتمتع بكاريزما، الأمر الذي يشير إليه كل الأطراف ولا يتردد معسكر ترامب في مهاجمته.

وقد هاجمه ترامب في وقت سابق على منصته "تروث سوشال" قائلًا "المشكلة مع ديسانتيس هي أنه سيحتاج إلى عملية زرع شخصية".

وبالتالي، فإن التحدي الذي يواجهه هو إقناع بعض مؤيدي ترامب الأقل حماسًا بأنه نسخة أفضل من الرئيس السابق.

وقد يكون هذا خطًا جيدًا للمضي قدمًا، نظرًا لوجود العديد من المرشحين الآخرين الذين يحاولون أيضًا أن يختارون آخر غير ترامب، لذلك يمكن للأرقام أن تتغير.

ولا يزال هناك احتمال أن تتحسن الظروف ويفوز ديسانتيس في السباق الجمهوري، خاصة مع تعثر الرئيس السابق تحت وطأة القضايا القانونية المتراكمة عليه.