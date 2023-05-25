دونالد ترامب: أحب السعودية وشعبها.. ومحمد بن سلمان صديقي

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يحب السعودية وقيادتها بشكل كبير.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لترامب أثناء حضوره بطولة رياضية لأرامكو بولاية فلوريدا الأمريكية، وأردف الرئيس الأمريكي السابق: "أحب السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز صديقي، وولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق قائلا: "محمد بن سلمان صديق حقيقي وهو يستحق منصب رئيس الوزراء، السعوديون رائعون إنه شعب عظيم.. ومن الشرف أن أرى عددا من السعوديين هنا.. هم يحبوننا ونحن نحبهم.. إنه لشرف أن نجدكم جميعا".

وتم إطلاق سلسلة بطولة أرامكو للغولف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة عدد من أفضل اللاعبين في العالم.