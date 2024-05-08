تعليم الإسكندرية: انطلاق امتحانات النقل دون شكاوى بجميع مدارس المحافظة

قال الدكتور عربى أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصف الثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ.

وتابع “أبو زيد” سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة.

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين بإدارة الجمرك، وذلك بحضور روحية أبو غالي، مدير عام الإدارة، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح، وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بجميع القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

واستأنف مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة رأس التين الثانوية للبنات ومجمع الشهداء الرسمي لغات (ابتدائي، إعدادي، ثانوي).

كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

في سياق متصل، أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول.

وأكد أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.