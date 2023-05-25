الحوار الوطني .. المصريين الأحرار : المدرّس حجر الزاوية للنهوض بمنظومة التعليم

قال عماد قطارة، ممثل حزب المصريين الأحرار، بلجنة التعليم بالحوار المجتمعى، إن المعلم من المحاور المهمة فى العملية التعليمية وهو حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة.

وتابع قطارة:" لا ينكرها أحد وجود السناتر التى تبذل الدولة جهود للتصدي لها، مقترحا منح أصحاب السناتر تراخيص إنشاء مدارس خاصة صغيرة لتعمل تحت رقابة الدولة وفى نفس الوقت تكون إضافة للمنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة أن يتم تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وربطه بسوق العمل بشكل حقيقى.

واقترح قطارة، تغيير مسمى التعليم الفنى إلى التعليم الاحترافي على سبيل المثال، لما له من دور كبير فى توفير الأيدي الماهرة والمدربة لسوق العمل، إضافة إلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل الخارجى، وعودة مدرسة اليوم الواحد.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟