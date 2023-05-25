قتلاه أمام والده.. كواليس طعن شقيقين لميكانيكي بالمنيرة الغربية

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل ميكانيكي والشروع في قتل والده خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمنيرة الغربية.

لهو الأطفال

وأوضحت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين طرفين طرف أول (ميكانيكي سيارات 20 عامًا ووالده 45 عامًا)، وطرف ثاني (صاحب محل 60 عامًا وشقيقه 30 عامًا)، وأن سبب المشاجرة لهو الأطفال وخلافات الجيرة، فاشتدت المشاجرة بينهما، مما أسفر أن الطرف الثاني سدد للطرف الأول طعنة نافذة في القلب، بسلاح أبيض (مطواة) مما أسفر عن مصرعه، وأصاب والده بجرح قطعي في الرأس، وتم نقله للمستشفى.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين 4 أشخاص، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

بلاغ وقتيل

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيرة الغربية.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر 4 أشخاص، مما أسفر عن مقتل ميكانيكي وإصابة والده، على يد شقيقين، نتيجة خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.