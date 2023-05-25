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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشرطة تحيط بالمول| صور جديدة من مكان مشاجرة إمام عاشور مع خليجيين بالشيخ زايد

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على صور من موقع مشاجرة اللاعب الدولي إمام عاشور مع 4 خليجيين بمول شهير في مدينة الشيخ زايد بعد اعتقاده بمعاكسة أحدهم لزوجته. 

 

معاكسة 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة وقوع مشاجرة بين اللاعب الدولي إمام عاشور، لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، وصديقه، و4 آخرين يحملون جنسية دولة عربية داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

 

حيث تبين من التحريات انه أثناء تواجد اللاعب وزوجته وصديقه اعتقد أحد الشباب عربي الجنسية قام بمعاكسة زوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية وتطور الأمر حتى وصل للاشتباك بالأيدي قبل وصول قوات الشرطة التي تحفظت على الطرفين، حتى تم التراضي فيما بينهما والتصالح، وتم تحرير المحضر، وتولت النيابة التحقيق.

 

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

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بلاغ 

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من الرائد حسام عبدالمنصف، معاون مباحث أول الشيخ زايد، بتلقي القوات بلاغًا بحدوث مشاجرة بين اللاعب الدولي إمام عاشور وصديقه -طرف أول- و4 آخرين من جنسية عربية- طرف ثاني- أمام إحدى السينمات الشهيرة في مول كبير بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت القوات، وتبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، حيث اعتقد "عاشور" قيام أحدهم بمعاكسة زوجته.

تصالح

وتبين أن زوجة عاشور، انصرفت عقب حدوث المشاجرة وقبل وصول القوات إلى المول، وتم السيطرة على الموقف، وطلب الطرفان التصالح والتراضي فيما بينهما، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

 

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