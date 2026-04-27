قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الصينية: نعارض بشدة العقوبات الأمريكية على مصافي نفطنا
الرئيس ميونج: ملتزمون باستعادة الثقة بين الكوريتين.. وندعو يانج إلى الاستجابة
جورج وسوف يدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية
سلطات الاحتلال تعلق الدراسة بالمواقع القريبة من لبنان.. ونتنياهو يلغي حفلًا جماعيًا
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات إلى 108.34 دولار للبرميل مع تعثر محادثات إيران
تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق
الداخلية تكشف حقيقة واقعة فرد شرطة وأسرته بالمنوفية.. خلافات جيرة
مفاجأة كبيرة.. شوبير: توروب قد يستمر في تدريب الأهلي بهذه الحالة.. وهذا موقف جوميز
رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن لا تملك أي أدوات ضغط في المواجهة الاقتصادية مع طهران
بين التتويج والتاريخ.. هل يتمكن برشلونة من كسر عقدة الـ 100 نقطة .. وما المطلوب للوصول اليها ؟
شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. 3 مفاجآت مدوية وظهور لاعب أساسي غير متوقع
أحمد موسى ينعى اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء: أحد أبطال القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

"الحج والعمرة": منظومة تشغيلية متكاملة وتقنيات متقدمة لضمان تجربة ميسرة لضيوف الرحمن

أ ش أ

 أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها تسخر جميع إمكانياتها الميدانية والتقنية لضمان رحلة إيمانية ميسرة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وفق معايير تنظيمية دقيقة تضع جودة التجربة في صدارة الأولويات.

وأوضحت الوزارة ، أنها تدير منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على كفاءة الاستجابة وسرعة الحلول، مع توظيف تقنيات حديثة وحلول ميدانية متقدمة تهدف إلى تيسير أداء المناسك.

وأكدت أن هذه المنظومة تعكس جهودها الاستثنائية في المشاعر المقدسة، من خلال توفير بيئة إقامة نموذجية بمعايير تنظيمية عالية، تضمن انسيابية الحركة ورفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأضافت "أن أعمال المتابعة الميدانية والمؤشرات التشغيلية تسهم في الرصد الاستباقي للتحديات، ودعم كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم حلول فورية لأي معوقات محتملة قد تواجه ضيوف الرحمن خلال موسم الحج".

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي المقدم خالد الكريديس، أن التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة يسهم في دعم تنفيذ خطط الحج، ويساعد على تيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن بكل يسر وطمأنينة.

وقال المقدم الكريديس، في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية)، إن وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت مسبقًا عن عدد من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان تقديم الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمقيمين بأعلى درجات الكفاءة .

وأشار إلى إجراءات تسهيل الحصول على تصاريح الدخول إلى العاصمة المقدسة ومدينة مكة المكرمة، مؤكدًا بدء تطبيق هذه الإجراءات ضمن منظومة تنظيمية متكاملة .. موضحا "أنه تم تطبيق الأنظمة المتعلقة بمخالفات الحج، في إطار تعزيز جهود الأجهزة الأمنية وقوات أمن الحج ضمن حملة (لا حج بلا تصريح)، بما يضمن تنظيم الحركة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن".

وأكد الكريديس أن التعامل يتم بحزم في تنفيذ هذه التعليمات، لافتًا إلى أن التزام المواطنين والمقيمين بمبدأ (لا حج بلا تصريح) يعكس امتثالًا حقيقيًا للإجراءات التنظيمية، ويسهم في نجاح خطط أمن الحج وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء آمنة وميسرة.

وزارة الحج والعمرة السعودية رحلة إيمانية ميسرة لضيوف الرحمن المشاعر المقدسة

