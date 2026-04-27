برلمانية مستقبل وطن: مشروع قانون التأمينات والمعاشات يمس شريحة واسعة

أكد المهندس حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون بتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمس شريحة واسعة ومهمة من المجتمع المصري، مما يستوجب تكاتف الجهود لضمان استدامة هذه المنظومة.

وأشار الخولي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، إلى وجود "فجوة معلوماتية" واضحة في نقل المعلومة للمواطن، حيث يجد صاحب المعاش صعوبة في فهم المعايير التي يُحدد على أساسها دخله التأميني بعد التقاعد، خاصة في ظل تزايد احتياجاته للرعاية الصحية والعلاج، مشدداً على أن حزب مستقبل وطن بصدد تنظيم ندوات توعوية لتعريف المواطنين بمفهوم "الحسابات الأكتوارية" ليكون المواطن على دراية كاملة بما سيحصل عليه مستقبلاً بناءً على ما يسدده من اشتراكات.

ودعا الخولي، إلى ضرورة التفكير مع الحكومة في حلول بديلة ومبتكرة تضمن قدراً أعلى من الفهم والرضا لدى المجتمع، مؤكداً أن توضيح الحقائق هو الخطوة الأولى لتحقيق العدالة الاجتماعية.