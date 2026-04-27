الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تراجع عدد اللاجئين في الأردن إلى 419 ألفًا بنهاية مارس بانخفاض 1.6%

مفوضية شئون اللاجئين بالأردن: تراجع أعداد اللاجئين ل 419,950 لاجئا بنهاية مارس الماضي
أ ش أ

كشفت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن تراجع أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين إلى 419,950 لاجئا بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 426,931 لاجئا في فبراير الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 1.64%.

ووفق البيانات، يقيم نحو 336,912 لاجئا بنسبة 80.2% داخل المناطق الحضرية، مقابل 83,038 لاجئا بنسبة 19.8% داخل المخيمات.

وشكل اللاجئون السوريون النسبة الأكبر من إجمالي اللاجئين في الأردن بنسبة 94.4% بعدد 396,640 لاجئا، يليهم العراقيون بعدد 12,242 لاجئا بنسبة 2.9%، ثم اليمنيون 6,105 لاجئين بنسبة 1.5%، والسودانيون 4,249 لاجئا بنسبة 1%، إضافة إلى جنسيات أخرى بنسب محدودة.

و أظهرت البيانات أن الفئة العمرية 18 إلى 35 عاما تمثل الشريحة الأكبر بعدد 116,931 شخصا بنسبة 27.8%، تليها فئة الأطفال 5 إلى 11 عاما بعدد 90,244 طفلا بنسبة 21.5%، ثم الفئة من 36 إلى 59 عاما بعدد 78,468 شخصا بنسبة 18.7%.

كما بلغ عدد الأطفال دون سن الخامسة 51,258 طفلا بنسبة 12.2%، في حين سجل كبار السن 17,502 شخص بنسبة 4.2%.

وفيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، يشكل الذكور 195,399 لاجئا بنسبة 46.5%، مقابل 207,049 أنثى بنسبة 49.3% من إجمالي اللاجئين المسجلين.

وأشارت البيانات إلى أن 101,002 لاجئ بنسبة 24.1% من الإجمالي بحاجة إلى أشكال مختلفة من الحماية أو الدعم، من بينهم 58,775 لاجئا يعانون من حالات طبية خطيرة، و42,937 من ذوي الإعاقة، إضافة إلى فئات من الأطفال والنساء وكبار السن في أوضاع إنسانية خاصة.

وأوضحت البيانات أن ذروة تسجيل طلبات اللجوء في الأردن كانت خلال عام 2013 بنحو 110,135 لاجئا، بينما تراجعت الأعداد لاحقا لتصل إلى 62 لاجئا فقط خلال عام 2025، و7 لاجئين فقط منذ بداية 2026 وحتى نهاية مارس.

وتصدرت العاصمة عمان المحافظات من حيث أعداد اللاجئين بنحو 144,010 لاجئين بنسبة 34.3%، تلتها إربد بعدد 70,361 لاجئا بنسبة 16.8%، ثم المفرق بنحو 52,230 لاجئًا بنسبة 12.4%.

كما استضاف مخيم الزعتري نحو 49,466 لاجئا، ومخيم الأزرق حوالي 33,419 لاجئا.

