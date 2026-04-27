رئيس نيجيريا يوافق على تخفيض ديون شركات الطيران بنسبة 30%

وافق رئيس نيجيريا "بولا تينوبو" على تخفيض ديون شركات الطيران الوطنية المستحقة لهيئات الطيران المدني بنسبة 30% وذلك في إطار جهود استقرار قطاع الطيران النيجيري.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الاثنين/ أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف العبء عن شركات الطيران التي تواجه ارتفاعا حادا في تكاليف التشغيل، لاسيما الزيادة الهائلة في أسعار وقود الطائرات التي تقارب 300%.

وفي الوقت نفسه، أمر رئيس نيجيريا بإجراء مفاوضات عاجلة بين شركات الطيران والموردين والهيئات التنظيمية لتحديد سعر "عادل ومعقول" لوقود الطائرات؛ ما يسهم في استقرار أسعار التذاكر ومنع أية اضطرابات في حركة الطيران.

وكان قطاع الطيران في نيجيريا يعاني من ضغوط متزايدة، وسط ارتفاع عالمي في أسعار الطاقة نتيجة التوترات الدولية، ما دفع شركات إلى التحذير من الإفلاس أو تعليق العمليات.

يذكر أن حكومة نيجيريا تأمل في أن تسهم هذه الإجراءات في استقرار القطاع وضمان استمرارية الرحلات، في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع التكاليف.