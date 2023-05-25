دعاء الشكر على النجاح.. هذه السجدة من العبادات المنسية 

دعاء الشكر على النجاح، على الإنسان أن يشكر ربه دائما في السراء والضراء، وفي كل وقت ، سواء كان في ابتلاء أو في وقت فرح ورخاء، شكر الله نعمة كبيرة، وسجدة الشكر من العبادات المنسية التي علينا الحرص عليها.. بمجرد سماع خبر سار هي ركعة تأتي فجأة بدون طهارة وبدون استقبال القبلة لاشروط لها اسمها سجدة الشكر احرص عليها، لها أجر وثوابها عظيم عند الله لذا علينا بدعاء الشكر على النجاح وسجدة الشكر، لما لهما من منزلة كبيرة عند الله عز وجل وفيما يلي دعاء الشكر على النجاح.

ونقول في دعاء شكر الله على النجاح الحمدلله على كل شيء.. الحمد لله الذي بعزّته وجلاله تتمّ الصالحات، يا ربّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وارض عنّا، وتقبّل منّا وأدخلنا الجنّة ونجّنا من النّار.

-الحمد لله رب العالمين، الذي جعل لكل شيء قدرًا، وجعل لكل قدرِ أجلًا، وجعل لكل أجلِ كتابًا، الحمد لله رب العالمين، حمدًا لشُكرهِ أداءً ولحقّهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً، ولفضلهِ نماءً، ولثوابهِ عطاءً، الحمد لله رب العالمين، الذي سبحت له الشمس والنجوم الشهاب، وناجاه الشجر والوحش والدواب، والطير في أوكارها كلُ له أواب، فسبحانك يا من إليه المرجع والمآب.

-الحمد لله رب العالمين، الذي علا فقهر، ومَلَكَ فقدر، وعفا فغفر، وعلِمَ وستر، وهزَمَ ونصر، وخلق ونشر، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله على كل شيء.

-اللهمّ اجعل لي نوراً، وفي قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي شعري نوراً، وفي عظامي نوراً، وفى دمي نوراً، ونوراً من خلفي، ونوراً من أمامي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من تحتي، ونوراً من فوقي، اللهمّ زدني نوراً، واجعل لي نوراً.

-اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك.

- اللهمّ يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل لا تخرجنا عن دائرة الألطاف، وأمنا من كل ما نخاف وكن لنا بلطفك الخفي الظاهر.

-اللهم إني أسألك الهدى والتّقى والعفاف والغنى. اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

ويستحب ان نقول في دعاء الشكر على النجاح ، الحمدلله بعدد ما سبح الملائكة الحفاة حول عرشه، وعدد ما سبح من شيء يسبح بحملك اللهم لك الحمد على ما أعطيته لنا، ولك الحمد والشكر على ما قدمته لنا في السر والعلن.

- اللهم إني أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء وهزم الأعداء ونصر المسلمين، نحمد الله على المال والبنين الذي أعطيتني إياه سبحانك ربي لا يقال ل غيرك ، اللهم لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت قط لها أهلا متى ازددت تقصيراً تزدني تفضلاً كأني بالتقصير أستوجب الفضلا

-سبحانك ما أحلمك، وبحالي ما أعلمك، وعلى تفريج همّي ما أقدّرك، أنت ثقتي ورجائي، فاجعل حسن ظنّي فيك جزائي سبحان اللّه وبحمده سبحان اللّه العظيم، الحمد لله في سري وفي علني ..والحمد لله في حزني وفي سعدي.

-اللهم لك الحمد والشكر في السراء والضراء، وعلى أي حال تقدره لي الحمد لله رب العالمين.

-اللهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناء عليك ولا نقدر وأنت سبحانك كما اثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين.

شكر الله على الرزق

شكر الله على الرزق، على المسلم أن يشكر الله عز وجل على رزقه سواء كان قليل أو كثير، مر بضائقة مادية أو لم يمر، عليه أن يذكر الله في كل أحواله

شكر الله على الرزق فيه زيادة بإذن الله، فإذا حمدته زادك، علينا الرضا الدائم بما قسمه الله لنا، وإذا اراد العبد زيادة في الرزق وبركة في الرزق عليه بكثرة الصلاة على النبي والاستغفار ففيه تفريج للكروب وزيادة في الرزق، وفيما يلي شكر الله على الرزق.

-الحمد لله رب العالمين خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير. وحكم وجمل الليل بالنجوم في الظُلَم. الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر، ومَلَكَ فقدر، وعفا فغفر، وعلِمَ وستر، وهزَمَ ونصر، وخلق ونشر.

-اللهم ان شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلّمني كيف اشكرك ، الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

-الحمد لله رب العالمين صاحب العظمة والكبرياء يعلم ما في البطن والأحشاء، فرّق بين العروق والأمعاء. أجرى فيهما الطعام والماء، فسبحانك يا رب الأرض والسماء.

-الحمد لله الّذي بعزّته وجلاله تتمّ الصالحات، يا ربّى لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وارض عنّا، وتقبّل منّا وأدخلنا الجنّة ونجّنا من النّار، وأصلح لنا شأننا كلّه.

- اللهمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة، اللهمّ يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو وحسن التجاوز.

-الحمد لله في سري وعلني وفي حزني وسعادتي والحمد لله عما غاب عن بالي والحمد لله على نعمه فضائله و أنعم الله علينا في الحمد لله والشكر لله اللهم إني نحمدك ونشكرك على نعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد وأنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك اللهم وبحمدك رب العرش العظيم سبحانك والحمد لله رب العالمين.



الحمد لله في السر وفي العلانية، والشكر لله في الفرح وفي الحزن، فالحمد لك يا الله عما علمته، والشكر لك عما جهلته وغاب عن خلدي. الحمد لله والشكر له على فضائله التي عمت حياتي، وعلى نعمه التي لا تُعد ولا تحصى، فالحمد لك يا الله يتبعه الشكر.

- اللهم إن نعمك علي لا تحصي ولا تُعد، فسبحانك لا نستطيع الثناء كما أثنيت على نفسك، فأوزعني يا ربي أن أشكر نعمك التي أنعمت علي بها وعلى والدي، الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه، والشكر لله عدد ما كان وعدد ما سيكون، وعدد الحركات والسكون.

-الحمد لله عدد ما حمد به خلقه وعباده، والشكر له عدد حبات الحصى في الأرض، وقطرات الماء في البحر، والحمد لله ملء السماوات والأرض، والشكر لله بعدد ما سبح الملائكة حول عرش الرحمن.



دعاء الحمد على الشفاء

دعاء الحمدعلى الشفاء ، عندما يمرض الإنسان ويتماثل للشفاء أو يخضع لعملية جراحية عليها بعدها أن يحمدالله عز وجل على الشفاء، قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، الله قادر على كل شيء، علينا أن نحمدالله عز وجل ونقول في دعاء الحمد على الشفاء اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده. الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.

-الحمد لله رب العالمين خالق اللوح وخالق القلم وخلق الخلق من عدم ودبر الأجل والأرزاق وحكم بالعدل وجعل الليل والنهار الحمد لله فهو يحب من دعا خفيًا ويزيل من كان منه حيا محمد على ما قدمته إلى وعلى درجاتي وارتفاعي ونجاحي.

- اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر يا رب العباد الذي لا يشرك في حكمه أحد والذي خلق الجن وخلق الإنس وخلق السماء والأرض وما بينهم واجعلهم طرائق قددا.

-أحمده حمداً أستزيده في نعمته وأستجير به من نقمته، وأتقرب إليه بالتصديق لنبيه المصطفى لوحيه، المتخير لرسالته، المختص بشفاعته، القائم بحقه، محمد صلى الله عليه وآله، وعلى أصحابه، وعلى النبيين والمرسلين، والملائكة أجمعين، وسلم تسليماً.

اللهم لك الحمد حمداً لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد و تعبد و تشكر.

-نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم. ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك، ياذا الجلال والكرم والجود والإحسان. بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك.

