وكيل "تشريعية النواب" يكشف تفاصيل تعديلات قانون العقوبات لمكافحة التحرش والتنمر

كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون العقوبات لمواجهة جرائم التحرش والتنمر.

وقال النائب إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التعديلات تضمن مواجهة الصور والأشكال الجديدة والمتطورة لتلك الجرائم، سواء كانت في العمل أو وسائل النقل العامة أو أكثر من شخص أو باستخدام سلاح.

تابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون العقوبات لمكافحة التحرش والتنمر ليس موجه للمرأة فقط ولكنه يشمل الرجال والأطفال، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تواجه التوسع في العقوبات السالبة للحريات.

