عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رجل أعمال إماراتي: الوقت مناسب جدا للاستثمار في مصر

محمد العبار : الوقت
محمد العبار : الوقت مناسب جدا للاستثمار في مصر

أعادت شركة إعمار الإماراتية، نشر مقطع فيديو لمالكها رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، الذي قال فيه إن الوقت مناسب جدا للاستثمار في مصر.

 

وتحدث العبار في مقابلة مع قناة العربية، عن السوق المصري وفرص الاستثمار فيه، وكذلك عن سوق العقارات ومشروعات جديدة للشركة في الإمارات.

 

وقال العبار:”قضينا 16 سنة ذهبية في مصر أرقام خيالية،  هامش ربح خيالي ربح مميز، ولكن مصر تمر بظروف صعبة لأسباب مختلفة سواء الظروف العالمية أو رؤوس المال اللي طلعت من مصر”.

5 مليارات دولار.. رسالة من الدوحة للقاهرة بشأن الاستثمارات القطرية

ما تضيعوش وقت تاني.. السيسي يطلق حقبة جديدة من الاستثمارات في مصر| فيديو

وأضاف أنه متفاءل بشأن الاقتصاد المصري والقطاع العقاري لأن الأهرامات هتكون موجودة والنيل هيكون موجود والساحل الشمالي موجود والبحر الأحمر موجود حتى إذا مرت مصر بظروف صعبة لعام أو أكثر.

وقال العبار: “أنا أعتقد الآن هو الوقت إني أبحث عن فرص استثمارية في مصر”.

 

وتابع قائلا: “أنا متفائل بأن السياسة الحكومية هتتحسن والنتائج جيدة فلذلك أنا أشجع كل الناس الآن فرصتك أنك أنت تدور على استثمار مميز في مصر”.

شركة إعمار الإماراتية العبار محمد العبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

لبنان.. تصريح عاجل من نصر الله ينذر بنشوب حرب كبري مع إسرائيل

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

بعد تصريحات بايدن.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أزمة الديون

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

موضوعات متعلقة

زلزال عنيف يضرب روسيا .. تفاصيل

بعد تصريحات بايدن.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أزمة الديون

الانتقام الروسي.. الكشف عن السر وراء عدم ظهور زيلينسكي في أوكرانيا

مفاجأة.. أردوغان يكشف عمن سيفوز حال خسر انتخابات رئاسة تركيا

لأول مرة.. روسيا تكشف عن سيناريو إنهاء الحرب في أوكرانيا

تحذير عاجل من واشنطن بشأن هجوم إلكتروني من الصين على أمريكا

بداية نهاية الأخضر.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربات قوية ويتراجع لمستويات غير مسبوقة

إجراء جديد من كييف بعد أنباء إصابة قائد الجيش الأوكراني بجروح خطيرة

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من الشرطة البريطانية بشأن الهجوم على مكتب رئيس الوزراء

تقرير أمريكي: استئناف تصدير نفط كردستان العراق مرهون بنتيجة الانتخابات التركية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

مانشستر يونايتد يتأهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه الكاسح على تشيلسي برباعية

رسميًا .. ليفربول يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاحة كل يوم تبعدك عن الطبيب عامين بدون أمراض

اليوم العالمي للغدة الدرقية.. كيف يؤثر قصورها على متلازمة تكيس المبايض؟

رشا مهدي تحتفل بنجاح "الكتيبة 101" في صدى البلد| صور

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ