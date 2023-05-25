رجل أعمال إماراتي: الوقت مناسب جدا للاستثمار في مصر

أعادت شركة إعمار الإماراتية، نشر مقطع فيديو لمالكها رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، الذي قال فيه إن الوقت مناسب جدا للاستثمار في مصر.

وتحدث العبار في مقابلة مع قناة العربية، عن السوق المصري وفرص الاستثمار فيه، وكذلك عن سوق العقارات ومشروعات جديدة للشركة في الإمارات.

وقال العبار:”قضينا 16 سنة ذهبية في مصر أرقام خيالية، هامش ربح خيالي ربح مميز، ولكن مصر تمر بظروف صعبة لأسباب مختلفة سواء الظروف العالمية أو رؤوس المال اللي طلعت من مصر”.

وأضاف أنه متفاءل بشأن الاقتصاد المصري والقطاع العقاري لأن الأهرامات هتكون موجودة والنيل هيكون موجود والساحل الشمالي موجود والبحر الأحمر موجود حتى إذا مرت مصر بظروف صعبة لعام أو أكثر.

وقال العبار: “أنا أعتقد الآن هو الوقت إني أبحث عن فرص استثمارية في مصر”.

وتابع قائلا: “أنا متفائل بأن السياسة الحكومية هتتحسن والنتائج جيدة فلذلك أنا أشجع كل الناس الآن فرصتك أنك أنت تدور على استثمار مميز في مصر”.