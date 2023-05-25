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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ما تضيعوش وقت تاني.. السيسي يطلق حقبة جديدة من الاستثمارات في مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تمنح مصر الفرصة لـ المستثمرين المصريين والأجانب، كما تمهد الطريق لـ الاستثمارات من خلال تقصير المسافات، هذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي في كل افتتاح لمشروع من مشروعات الجمهورية الجديدة.

وجه الرئيس السيسي حديثه للمستثمرين، اليوم الخميس، خلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة قائلا "إحنا معاكوا.. سواء تشتغلوا معانا أو لوحدكم اللي انتوا عايزينه.. عايزين تبقوا موجودين معانا ماشي.. كل ما هو متاح لكم تعالوا.. المشاريع دي استثمارية وتعطي عوائد مستقرة سواء للسوق المصري أو الخارج وبالعملة الحرة".

كما وجه الرئيس السيسي، الشكر لكل من ساهم في خروج مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة: "بقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني، وأي مشروع من اللي إحنا بنتكلم فيه، فرص نجاحه جيدة وفقا للبيانات، إحنا عندنا المادة الخام اللي ممكن تطلع من مصر ويتم تصنيع كل المراحل في مكان واحد بكل ما يعنيه ذلك لتقليل التكلفة، وبقول تاني للمستثمرين وغرف الصناعة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة والتجارة والحكومة ولينا كلنا، مانضيعش وقت تاني أكتر من كده".

وتعتبر الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، صرحا صناعيا عملاقا تابع لـ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وتم تأسيس الشركة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق أنسب أسلوب لحوكمة نظام العمل بالمحاجر في إطار السيطرة على موارد وثروات الدولة وتحقيق العائد المناسب.

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حقبة جديدة

وقبل أيام قليلة، جاءت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار لتجد ترحيبًا كبيرا من جانب منظمات الأعمال، التى أكدت أن القرارات خطوة هامة ستحدث طفرة كبيرة لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، كما تعد رسالة طمأنة للمستثمرين، وحملت العديد من الرسائل المهمة والإيجابية التي تشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

كان الرئيس السيسي ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس، وصدر 22 قرارًا مهمًّا وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، وتخص مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وتهدف لتنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية.

تتعاون الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات مع الجهات المعنية والعلمية والبحثية لتنظيم عملية بحث واستغلال خامات المناجم والمحاجر والملاحات ورقابة كل ما يتعلق بها والإشراف الفني على عمليات استخراج الخامات التعدينية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء في مجال التعدين، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية بكافة أراضي مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات التعدينية والمحجرية لصالح المشروعات القومية لتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

جهود القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطلق حقبة جديدة للاستثمار، وتؤكد استمرار الدولة المصرية في دعمها للمستثمرين المحليين والأجانب.

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