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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: اهتمام كبير بمشروعات التنمية الشاملة بمطروح فى عهد السيسي

رزق جالى نصر الله
رزق جالى نصر الله

أعلن النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح اتفاقه التام مع تصريحات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال لقائه مع اللواء خالد شعب محافظ مطروح والتى أكد فيها أن محافظة مطروح تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات وعدد كبير من المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبناء المحافظة.


مؤكداً أنه بالفعل فقد شهدت محافظة مطروح ولأول مرة فى تاريخها اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بإنجاز العديد من المشروعات التنموية العملاقة فى عهد الرئيس السيسي.


كما أعلن رزق جالى نصر الله فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع تأكيد وزير التنمية المحلية بحرص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية علي أرض محافظة مطروح في جميع القطاعات وعلي رأسها المشروعات السياحية والتعليمية والخدمية والاستثمارية والتي يتم تنفذها علي أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والتي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي محافظة مطروح مشيداً بتأكيد اللواء هشام آمنة على أن الدولة تعمل علي تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمحافظة مطروح سواء علي المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية بما يحقق نقلة نوعية في مستوي المعيشة لأبناء مطروح.


كما أشاد النائب رزق جالى نصر الله بتأكيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أن المحافظة تشهد إقامة المزيد من المدن والمجتمعات الجديدة و المشروعات القومية الكبرى التى حظيت بها مطروح، بما يعود بالخير والنفع العام وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح والجهود التنموية التى تتم داخل المحافظة من أجل الاستغلال الأمثل لمواردها والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة لأهالى المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى إضافة الى تأكيد اللواء خالد شعيب على أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية علي أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة داخل القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة وأن هناك فرقاً ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة.


وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قد عقد اجتماعاً مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي (2022 - 202

التنمية المحلية رزق جالى نصر الله مجلس النواب مطروح محافظ مطروح

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