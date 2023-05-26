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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المعاشات والدمغة أبرزها.. 8 بنود بالجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية 9 يونيو

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، و أطباء الأسنان والأطباء البيطريين الصيادلة) عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 الساعة الثانية ظهراً بقاعة الاجتماعات الرئيسية بدار الحكمة.

 

ومن المقرر وفقا لجدول الجمعية العمومية، سيتم عرض تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد على الجمعية العمومية، و تقرير أمين الصندوق، و عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019، وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019، و اعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، و اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد لائحة الإعانات والمعاشات. 

 

كما ستناقش سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات. 

 

وكان المجلس قد أعلن فى جلسته التى عقدت فى الثانى من مايو الماضى عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية فى التاسع من يونيو 2023 طبقاً لقانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983 والذى ذكر فى مادته الرابعة ( تعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر مايو من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس الاتحاد ولا يجوز للجمعية العمومية المناقشة في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التي سبق له دراستها قبل الجلسة). 

 

وحول طريقة الدعوة لعقد الجمعية العمومية، التي حددتها المادة الرابعة من قانون اتحاد المهن الطبية، ذكرت أنه يدعي الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوعين علي الأقل في صحيفتين يوميتين ويبين في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ويعاد النشر بنفس الطريقة في اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخري يراها مناسبة.

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