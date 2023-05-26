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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش السوداني بعد إقتحام الدعم السريع استراحات مرضى السرطان

صدى البلد

أعلنت القوات المسلحة السودانية على فيسبوك ،اليوم الجمعة، عن إقتحام قوات الدعم السريع لإستراحات مستشفى جوانا أمل للأطفال مرضى السرطان.

وقال البيان: "تلقينا بكل الأسف نبأ اقتحام قوة من الدعم السريع فجر اليوم لمباني إستراحة جوانا أمل 1 بالخرطوم (المعمورة)" وأطلقوا النيران أعتدوا على الخزن المستشفى وفتحها ونهب مابها وكذلك نهب مصاريف المشرفين بعد ارهابهم، وقاموا بكسر دواليب الأطفال المرافقين بالغرف وبعثرة محتوياتها، بحسب بيان الجيش السوداني.

وطمأن الجيش الجميع على سلامة المشرفين القائمين على رعاية الإستراحة، حيث انه لا يوجد بها حالياً أي أطفال أو مرافقين، كما  تم نقل الأطفال المجدولة جرعاتهم في أستراحة جوانا أمل 2 لمتابعة العلاج بمستشفى الذرة هناك.

وقال الجيش إن استهداف المرافق الإنسانية جريمة كبرى تضاف لسلسلة جرائم هذه المليشيات في حق المؤسسات المدنية والإنسانية، مضيفاً  أن الجميع يعلم الدور الكبير الذي تقدمه إستراحات جوانا أمل للأطفال مرضى السرطان ومرافقيهم القادمين من كل أرجاء السودان.

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