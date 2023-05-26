عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: استمرار البرامج والأنشطة لتنمية النشء والشباب والمرأة الأفريقية

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الأفريقي للالعاب الإلكترونية خلال الجلسات العامة للاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، أن مصر تدعم شباب  القارة الافريقية، مبينًا استمرار البرامج والأنشطة لتنمية النشء والشباب والمرأة الأفريقية.  


وأشار الوزير  إلي أن ما تقوم به وزارة الشباب والرياضية المصرية على البعد الأفريقي ما بين السنتين ٢٠١٨ و٢٠٢٣، حيث نفذت ما يزيد عن ١٤٢ فاعلية بما يجاوز ٢٤٠ ألف فرصة مشاركة من الشباب الأفريقي، إدراكاً لدور الشباب الرئيسى والفاعل في مختلف المجالات وعلى رأسها ريادة الأعمال والتبادل الثقافي وتكنولوجيا المعلومات والحركة الكشفية، وذلك ابتداءً بتأسيس مكتب الشباب الأفريقي التابع للوزارة.


كما أوضح  وزير الشباب والرياضة أهمية تعزيز الابتكار لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من خلال الشباب والثقافة والرياضة.


ورفع أشرف صبحي توصيات بكيفية الاستفادة من الطاقة الإبداعية للشباب الأفريقي في تحقيق التحول الاقتصادي في مرحلة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية:
 وأعلن وزير الشباب والرياضة عن المشروع الوطني للتوعية باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية للشباب والنشء والبدء بتدريب ١٠٠٠ شاب وفتاة على مستوى الجمهورية عبر ٦ مراحل.

 

حضر الجلسات العامة للاجتماعات الوزارية كل من الدكتورة مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفيرة / ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الأفريقي، شيدو مبيمبا - مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب، وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الأفريقي، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.

اتفاقية التجارة اتفاقية التجارة الحرة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية أشرف صبحي أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية الاتحاد الافريقي التجارة الحرة الافريقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التبادل الثقافي التحول الاقتصادي الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحركة الكشفية الجمهورية الشباب والرياض الشباب والرياضية القارية الأفريقية القارة الافريقية المرأة الأفريقية تكنولوجيا المعلومات ر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

الدور على الحديد.. تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. ماذا يحدث الفترة القادمة؟

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

توقف المطارات والقطارات بعد زلزال عنيف في اليابان

ردد أفضل صيغة في الصلاة على النبي .. تنحل بها العقد وتنفك بها الكروب

حصاد الأسبوع .. ماذا أنجزت وزارة التعليم خلال 7 أيام ؟

الصحة العالمية: مصر استطاعت السيطرة على مرض شلل الأطفال والقضاء عليه تماما

أدت رسالتها.. تفاعل كبير مع مبادرة الأوقاف لـ الصلاة على النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تشعر بالغيرة من إنجازات الشركاء وسعر قميص أحمد سعد الشفاف

احترس.. شرب الشاي بالحليب على الريق يصيبك بمشاكل صحية

فيديو

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ