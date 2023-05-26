أشرف صبحي: استمرار البرامج والأنشطة لتنمية النشء والشباب والمرأة الأفريقية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الأفريقي للالعاب الإلكترونية خلال الجلسات العامة للاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، أن مصر تدعم شباب القارة الافريقية، مبينًا استمرار البرامج والأنشطة لتنمية النشء والشباب والمرأة الأفريقية.



وأشار الوزير إلي أن ما تقوم به وزارة الشباب والرياضية المصرية على البعد الأفريقي ما بين السنتين ٢٠١٨ و٢٠٢٣، حيث نفذت ما يزيد عن ١٤٢ فاعلية بما يجاوز ٢٤٠ ألف فرصة مشاركة من الشباب الأفريقي، إدراكاً لدور الشباب الرئيسى والفاعل في مختلف المجالات وعلى رأسها ريادة الأعمال والتبادل الثقافي وتكنولوجيا المعلومات والحركة الكشفية، وذلك ابتداءً بتأسيس مكتب الشباب الأفريقي التابع للوزارة.



كما أوضح وزير الشباب والرياضة أهمية تعزيز الابتكار لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من خلال الشباب والثقافة والرياضة.



ورفع أشرف صبحي توصيات بكيفية الاستفادة من الطاقة الإبداعية للشباب الأفريقي في تحقيق التحول الاقتصادي في مرحلة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية:

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن المشروع الوطني للتوعية باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية للشباب والنشء والبدء بتدريب ١٠٠٠ شاب وفتاة على مستوى الجمهورية عبر ٦ مراحل.

حضر الجلسات العامة للاجتماعات الوزارية كل من الدكتورة مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفيرة / ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الأفريقي، شيدو مبيمبا - مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب، وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الأفريقي، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.