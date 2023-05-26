حصاد الأسبوع .. ماذا أنجزت وزارة التعليم خلال 7 أيام ؟

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا إعلاميا كشف خلاله عن تفاصيل التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (الجمعة ١٩ مايو – الخميس ٢٥ مايو)

وتضمن التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (الجمعة ١٩ مايو – الخميس ٢٥ مايو) فيما يلي :

اعتماد نتيجة الموسم الرابع من المسابقة السنوية البحثية الكبرى

اعتمد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج نتيجة الموسم الرابع من المسابقة السنوية البحثية الكبرى، والتي أجرتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث بلغ عدد المتسابقين هذا العام ١٣٤٧٦٩ متسابقا.

كما اعتمد الدكتور أكرم حسن نتيجة الموسم الرابع من مسابقة الثقافة المسيحية والتي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد بلغ عدد المتسابقين هذا العام ٤٩٩٤٢ متسابقا.



وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الإعدادية بالدقهلية

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، بزيارة إلى محافظة الدقهلية؛ لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وتفقد عددًا من اللجان بالمدارس.

وأكد الدكتور رضا حجازي خلال الزيارة أن الوزارة اتخذت الإجراءات التي تضمن انضباط سير الامتحانات والحفاظ على حقوق الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها

قرارات جديدة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية العام القادم

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالتالي: امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة، ويحتوي ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية، ويمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.



وزير التعليم يستعرض الآليات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير العملية التعليمية

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة الدقهلية، بمقر ديوان عام الدقهلية؛ وذلك لمتابعة الآليات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على انضباط سير الامتحانات، واستعراض الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة.

واستعرض الوزير الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، موضحًا أن الوزارة كانت قد شددت على انضباط سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، والالتزام بكافة الضوابط المنظمة والصادرة في هذا الشأن، والتأكيد على عدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.



امتحانات الدبلومات الفنية العملية تسير بصورة ميسرة

اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية العملية تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.



كما أعلنت الوزارة عن عدد الطلاب وعدد اللجان التى تم أدى بها الطلاب الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى.



وزير التعليم يهنئ فريق طلابي متميز

قدم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خالص التهنئة والتقدير لفريق الطلاب المصري؛ الذي حصل على المركز الثانى والثالث عالميًا، بالإضافة إلى حصوله على أربع جوائزة خاصة، خلال مشاركتهم في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة "Regeneron_ISEF" بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، والتى أقيمت فى الفترة من ١٣ مايو إلى ٢٠ مايو ٢٠٢٣.

وقد فاز الطالبان محمد حمادة، ويوسف حسن بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العبور بمحافظة القليوبية بالمركز الثاني علي مستوي العالم، كما حصلت الطالبتان شهد نوح، وسما نوح بمدرسة المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا بمحافظة الشرقية على المركز الثالث علي مستوي العالم كما فازت الطالبتان بجائزتين تتمثلان في منحة من جامعتي إريزونا والثانية من American Physiological Association

كما حصل الطالبان نور الدين شعبان، وإبرام وديع بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية بجائزتين عبارة عن منحة من جامعة الملك فهد، ومنحة من جامعة إريزونا.



وفد صيني يزور المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة

قام الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني يرافقه وفدا من جمهورية الصين الشعبية بزيارة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني.



وأوضح الدكتور محمد مجاهد أن ورشة(لوبان_مصر) تعمل حاليا في تطبيق برامج دراسية متقدمة 3+2، ثلاث سنوات فني اصلاح السيارات +٢ فني أول أوتوترونك المركبات، ثلاث سنوات فني تشغيل معادن +٢ فني أول برمجة وتشغيل ماكينات التحكم.



حجازي يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية العملية

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفقد الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى بمدرسة الشهيد النقيب أحمد حسين فهمى الصناعية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات لدبلوم المدارس الفنية.



وتفقد وزير التربية والتعليم عددا من الورش بالمدرسة التى يؤدى بها الطلاب الامتحانات، واطمأن الوزير على مستوى الطالب المهارى مؤكدا على أن الوزارة تحرص على تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني لدوره الهام في دعم الصناعة المصرية.



كما تفقد الوزير غرفة التقييم والتحقق الداخلى (كنترول الجدارات)، واطلع على ملفات الإنجاز التى تحتوى على توثيق نشاط الطلاب المهارى خلال الثلاث سنوات، وأشاد الوزير بملفات التقييم والإنجاز، والجهد المبذول، موجهًا بالاستدامة فى هذا العمل وتطويره، كما وجه بتوثيق الطالب بنفسه أعماله وتجربته داخل المدرسة،وأفضل الأعمال.



فتح باب التقديم لرياض الأطفال والاول الابتدائي بالمدارس الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أهمية قيام أولياء الأمور الراغبين فى التقدم لرياض الأطفال أو للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكترونى بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط:

‏emis.gov.eg

وأكدت الوزارة أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.



كما أوضحت الوزارة أنه خلال فترة التقدم الالكترونى يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الالكترونى بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة.



وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة من 2023/7/1 إلى 2023/7/30 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.



حجازي يترأس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع رؤية وجهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وأكد على أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يساعد على استقرار ونجاح العملية التعليمية



اجتماع عاجل لمناقشة إنجازات الإدارة المركزية لشئون المعلمين

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع قيادات الإدارة المركزية لشئون المعلمين، لمناقشة تقرير إنجازات الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وجهودها خلال الفترة الماضية.



ووجه الدكتور رضا حجازي الادارات التابعة للادارة المركزية لشئون المعلمين بإعداد قاعدة بيانات لمنظومة التدريب تشمل الحقائب التدريبية والمدربين وأماكن التدريب والبرامج التدريبية المنفذة

كما وجه بإعداد خطة تنفيذية لكل إدارة لمدة ثلاثة أشهر مقبلة للمتابعة المستمرة والوقوف على أولوياتها وآليات تنفيذها.



إطلاق "المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري"

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الخميس، إطلاق "المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري" بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وهي: "تكاتف" و"أشوكا" و"مصراوية" و"طيبة"، وبالتعاون مع منظمة "يونيسف"، وذلك بمدرسة صلاح سالم الرسمية لغات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة.



وأكد الدكتور رضا حجازي أن المبادرة تهدف لتعظيم الجهود المتميزة للوزارة للتصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، ؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر، كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والإخصائيين الإجتماعيين في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية،

وخلال الزيارة، تفقد الوزير ومحافظ الجيزة والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عددا من الأنشطة التفاعلية التي يشارك فيها الطلاب، وورشة صناعة التغيير الاجتماعي، والتعلم الرقمي، ودوائر الحكي، بالإضافة إلى لقاء الأجيال.



قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدوري رقم (٢٢) بتاريخ ٢٥ / ٥ /٢٠٢٣، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة (الدبلومات الفنية والثانوية العامة) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.



وشدد الكتاب الدوري على ضرورة توفير مناخ من الهدوء والطمأنينة داخل اللجان والتأكد من عدم حضور الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة أو أي أجهزة رقمية أخرى ومصادرة أي هاتف محمول يتم ضبطه، وعدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان،

كما يتضمن الكتاب تعليمات أخرى من شأنها تعمل على وتوفير بيئة ملائمة للطلاب والمعلمين مثل عدم السماح بدخول الحقائب واللفائف إلى مقر اللجنة، وتهيئة جو نفسي مناسب للطلاب والمعلمين.

كما تم التأكيد كذلك على مراعاة الشروط القانونية لجميع السادة المشاركين في أعمال الامتحانات وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة.