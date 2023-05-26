طلائع الجيش يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول

فرض فريق طلائع الجيش التعادل السلبي على نظيره النادي الأهلي في الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط من فريق طلائع الجيش وسدد أحد لاعبيه قذيفة صاروخية تمر الي جوار مرمي مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي.

وقاد الثنائي اسلام محارب واحمد أيمن منصور الجبهة اليمني لنادي طلائع الجيش وأهدر زولا فرصة حقيقية لتهديد مرمي الأهلي بعد سقوط الكرة من يد مصطفي شوبير وسدد الكرة فى الشباك من الخارج في الدقيقة الثالثة.

وفشل أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي فى الدقيقة السابعة فى السيطرة على الكرة لتخرج الي رمية تماس لصالح طلائع الجيش .

وتوغل عمرو السولية لاعب الأهلي من الناحية اليسري ومرر كرة داخل منطقة الجزاء ابعدها كماتشو مدافع طلائع الجيش الي ضربة ركنية في الدقيقة 11.

وأنقذ فى الدقيقة 12 اليو ديانج لاعب الأهلي فريقه من فرصة خطيرة وأبعد الكرة الي خارج منطقة الجزاء من امام احد لاعبي طلائع الجيش.

وراوغ اسلام محارب لاعب طلائع الجيش محمود متولى مدافع الأهلي وقام الاخير بعرقلته فى الدقيق 16 واحتسبها محمود البنا حكم اللقاء ركلة حرة.

وسدد محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمي مصطفي شوبير حارس الأهلي.

وغاب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي عن تهديد مرمي حارس فريق طلائع الجيش على مدار النصف ساعة من مجريات الشوط الأول.

وسدد فى الدقيقة 28 محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش كرة قوية داخل منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي الأهلي.

واحتسب فى الدقيقة 37 محمود البنا حكم اللقاء خطأ ضد اليو ديانج لاعب النادي الأهلي بعد عرقلته احد لاعبي طلائع الجيش في منتصف الملعب.

ونجح كماتشو مدافع طلائع الجيش فى فرض رقابة لصيقة علي محمد شريف مهاجم النادي الأهلي.

ومرر لجنة عبدالقادر لاعب الأهلي فى الدقيقة 37 كرة داخل منطقة الجزاء فشل زميله خالد عبدالفتاح في اللحاق بها وأمسك بها حارس مرمي طلائع الجيش .

واضطر محمود البنا حكم اللقاء الي ايقاف اللعب فى الدقيقة 39 لخضوع حارس مرمي طلائع الجيش الي العلاج .

ومنح محمود البنا حكم اللقاء البطاقة الصفراء لـ عمرو السولية بداعي الدفع بكرة ثانية داخل الملعب وأحمد عبدالقادر للاعتراض.

ودفع السويسري مارسيل كولر بتشكيل النادي الأهلي لمباراة طلائع الجيش الذى جاء على النحو التالي:





حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد أشرف.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، قندوسي.

الهجوم: أفشة، أحمد عبدالقادر، محمد شريف.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.