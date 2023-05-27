أقوى من صن داونز .. نجم الأهلي السابق يصدم عشاق الأحمر

حذر رمضان السيد نجم الأهلي السابق، الأهلي من قوة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أختلف مع الجماهير التي قالت إن صن داونز أقوى من الوداد، الفريق المغربي دفاعيا أقوى من صن داونز وأحذر الأهلي"



وأضاف: "الوداد قدم مباراتين رائعتين أمام صن داونز، وعلى الأهلي أن يُنهي اللقاء ذهابا في القاهرة، قبل أن يذهب إلى المغرب".



واختتم: "مباراة القاهرة لن تكون سهلة ولابد أن يحسمها الأهلي مبكرا"

يبحث عشاق المارد الأحمر، عبر محركات البحث "جوجل" عن موعد المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز على طلائع الجيش.



وتغلب النادي الأهلي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.



أحرز ثنائية الأهلي في شباك طلائع الجيش محمد مجدى أفشة وعمرو السولية.



وواصل النادي الأهلي تصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 59 نقطة فنيا تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 ليقبع فى المركز السابع عشر.