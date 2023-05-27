راجح داوود: سعيد بالإشادة بموسيقي "الكيت كات".. وتجربتى في أوبرا دون جيوفانى مختلفة

قال المؤلف الموسيقي راجح داوود ، إن بعض الناس تعتقد أن الأوبرا عمل موسيقي فقط، ولكنه فى الأصل تعتمد علي التمثيل والإبهار البصرى والعناصر المساعدة من ديكور وإضاءة وحركة.

وأعرب "داوود" خلال لقائه ببرنامج "معكم" والمذاع عبر قضائية "سي بي سي" عن سعادته بمشاركته فى أعمال أوبرا دون جيوفانى فى مكتبة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، وسط تفاعل كبير من الجمهور ، معلقا: "مكتبة الإسكندرية فيها روح مختلفة عن أوبرا القاهرة ، مش فى الموسيقى بس فى الأدب كمان بالإضافة إلى الشعب السكندرى المختلف".

وأضاف " المؤلف الموسيقي" أنه سعيد بإشادات الجمهور بموسيقي فيلم "الكيت كات" مع أنها تأخرت قليلا عن توقيت عرض الفيلم