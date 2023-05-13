راجح داود: فيلم الكيت كات ثورة على العجز والمنصات سحبت البساط من الإبداع

حل الموسيقار راجح داود، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامج "بالخط العريض" عبر قناة الحياة الفضائية، وأدلى بعدد من التصريحات الهامة، والتي نرصدها من خلال التقرير التالي.

قال الموسيقار راجح داوود: إن المخرج الواعي لابد أن يكون لديه خيال ورؤية موضحا أن الموسيقى السينمائية صناعة يتم بناؤها وليست قص ولصق.

وأضاف "داوود" خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة الحياة، أن فيلم الكيت كات ثورة على العجز، مضيفا: بيني وبين المخرج داوود عبد السيد علاقة إنسانية خاصة.

وأوضح الموسيقار راجح داوود أن صمت المخرج داوود عبد السيد فيه تأمل وحكمة.



وخلال الحلقة يستعيد داوود ذكرياته مع عدد من الأعمال الفنية التي قدمها، ويكشف كواليس أفلام الكيت كات ورسائل البحر ومواطن والصعاليك.

كما يوضح حقيقة اعتزال المخرج القدير داوود عبدالسيد، وسر عدم تعاونه مع نجوم الطرب.

أيضا يكشف حقيقة تصريحه حول أمنيته تقديم ألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدا أنه ليس أفضل موسيقار لتقديم الموسيقى التصويرية للأفلام الكوميدية، ويكشف موقفه من أغاني المهرجانات.

كما يوجه رسالة رومانسية لزوجته، ويقول لها: ببوس ايدك وباشكرك على ابتسامتك الصبح وبانام عليها بالليل.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع علي شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

أكد الموسيقار راجح داوود، أن آخر أفلامه في السينما هو "الملحد"، مشيرا إلى أن أم كلثوم هرم والذين لحنوا لها أهرامات.

وأضاف راجح داوود خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة الحياة: لا أمتلك مقومات التلحين لكوكب الشرق أم كلثوم موضحا أن قوة أم كلثوم تكمن في ثقافتها وصوتها

وتابع داوود: "رسائل البحر" من أجمل أفلام المخرج داوود عبد السيد، موضحا أحببت أم كلثوم عندما كبرت ولم أكن أفهم أغانيها في بدايتي.

وخلال الحلقة يستعيد داوود ذكرياته مع عدد من الأعمال الفنية التي قدمها، ويكشف كواليس أفلام الكيت كات ورسائل البحر ومواطن والصعاليك.

كما يوضح حقيقة اعتزال المخرج القدير داوود عبدالسيد، وسر عدم تعاونه مع نجوم الطرب.

أيضا يكشف حقيقة تصريحه حول أمنيته تقديم ألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدا أنه ليس أفضل موسيقار لتقديم الموسيقى التصويرية للأفلام الكوميدية، ويكشف موقفه من أغاني المهرجانات.

كما يوجه رسالة رومانسية لزوجته، ويقول لها: ببوس ايدك وباشكرك على ابتسامتك الصبح وبانام عليها بالليل.

أكد الموسيقار الكبير راجح داوود، أن والده كان له تأثير كبير في حياته، مشيرا إلى أنه تعلم العزف على البيانو في طفولته.

وأضاف راجح داوود خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة قناة الحياة؛ أن الموسيقى لغة مشاعر تؤثر في العقل والوجدان.

وقال "داوود": أول أعمالي السيمفونية كان "في حب مصر"، مشيرا إلى أن السينما المصرية بدأت بأفلام غنائية خالصة ثم تغير الوضع كما أن لدينا أساطير في الغناء والألحان والشعر، مضيفا أن الموسيقى مرتبطة بالفيلم وليس بالسيناريو.

وخلال الحلقة يستعيد داوود ذكرياته مع عدد من الأعمال الفنية التي قدمها، ويكشف كواليس أفلام الكيت كات ورسائل البحر ومواطن والصعاليك.

كما يوضح حقيقة اعتزال المخرج القدير داوود عبدالسيد، وسر عدم تعاونه مع نجوم الطرب.

أيضا يكشف حقيقة تصريحه حول أمنيته تقديم ألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدا أنه ليس أفضل موسيقار لتقديم الموسيقى التصويرية للأفلام الكوميدية، ويكشف موقفه من أغاني المهرجانات.

كما يوجه رسالة رومانسية لزوجته، ويقول لها: ببوس ايدك وباشكرك على ابتسامتك الصبح وبانام عليها بالليل.

قال الموسيقار راجح داوود خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن أفلام المنصات سحبت البساط من الإبداع.

وأضاف الموسيقار راجح داوود خلال اللقاء: الموسيقى لغة تخاطب المشاعر موجها رسالة إلى زوجته قائلا لها "ببوس ايدك واصحي على ابتسامتك وانام عليها بالليل ".

وخلال الحلقة يستعيد داوود ذكرياته مع عدد من الأعمال الفنية التي قدمها، ويكشف كواليس أفلام الكيت كات ورسائل البحر ومواطن والصعاليك.

كما يوضح حقيقة اعتزال المخرج القدير داوود عبدالسيد، وسر عدم تعاونه مع نجوم الطرب.

أيضا يكشف حقيقة تصريحه حول أمنيته تقديم ألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدا أنه ليس أفضل موسيقار لتقديم الموسيقى التصويرية للأفلام الكوميدية، ويكشف موقفه من أغاني المهرجانات.

كما وجه رسالة رومانسية لزوجته، ويقول لها: ببوس ايدك وباشكرك على ابتسامتك الصبح وبانام عليها بالليل.

قال الموسيقار راجح داوود، إن أهله وبالتحديد والده، هو من اكتشف موهبته في الموسيقى، مشيرا إلى أن والده كان صحفيا وأديبا وكان مثقفا وأحد تلامذة الدكتور طه حسين، وكان يحب الغناء والفنون.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج "بالخط العريض" والمذاع "الحياة": "أنا وأخوتي تعلمنا الفنون والموسيقى منذ الصغر، طفولتي كانت عادية فكنا من الطبقة المتوسطة، وكانت والدتي مدرسة لغة إنجليزية، وفي الوقت نفسه، ورغم الشكل النمطي لأسرتنا، إلا أنه كان هناك اهتمام من والدي ووالدتي أن نذهب للمسرح والسينما بشكل شبه يومي".

وعن رفضه بعض الأعمال، قال: "هناك أعمال مناسبة وأخرى غير مناسبة، الأمر لا يوجد فيه تعالى، هناك أشياء ليس لدي خبرة لأفعلها، فمثلا لست أفضل شخص يقوم بعمل موسيقى كوميدية، دائما كل شخص لديه اتجاه عام ومعروف سكته في الموسيقى".