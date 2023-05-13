الموسيقار راجح داوود: لا أمتلك مقومات التلحين لأم كلثوم

أكد الموسيقار راجح داوود، أن آخر أفلامه في السينما هو "الملحد"، مشيرا إلى أن أم كلثوم هرم والذين لحنوا لها أهرامات.

وأضاف راجح داوود خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة الحياة: لا أمتلك مقومات التلحين لكوكب الشرق أم كلثوم موضحا أن قوة أم كلثوم تكمن في ثقافتها وصوتها

وتابع داوود: "رسائل البحر" من أجمل أفلام المخرج داوود عبد السيد، موضحا أحببت أم كلثوم عندما كبرت ولم أكن أفهم أغانيها في بدايتي.

وخلال الحلقة يستعيد داوود ذكرياته مع عدد من الأعمال الفنية التي قدمها، ويكشف كواليس أفلام الكيت كات ورسائل البحر ومواطن والصعاليك.

كما يوضح حقيقة اعتزال المخرج القدير داوود عبدالسيد، وسر عدم تعاونه مع نجوم الطرب.

أيضا يكشف حقيقة تصريحه حول أمنيته تقديم ألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدا أنه ليس أفضل موسيقار لتقديم الموسيقى التصويرية للأفلام الكوميدية، ويكشف موقفه من أغاني المهرجانات.

كما يوجه رسالة رومانسية لزوجته، ويقول لها: ببوس ايدك وباشكرك على ابتسامتك الصبح وبانام عليها بالليل.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع علي شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.