الموسيقار راجح داوود: أفلام المنصات سحبت البساط من الإبداع

قال الموسيقار راجح داوود خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن أفلام المنصات سحبت البساط من الإبداع.



وأضاف الموسيقار راجح داوود خلال اللقاء: الموسيقى لغة تخاطب المشاعر موجها رسالة إلى زوجته قائلا لها "ببوس ايدك واصحي على ابتسامتك وانام عليها بالليل ".

وخلال الحلقة يستعيد داوود ذكرياته مع عدد من الأعمال الفنية التي قدمها، ويكشف كواليس أفلام الكيت كات ورسائل البحر ومواطن والصعاليك.



كما يوضح حقيقة اعتزال المخرج القدير داوود عبدالسيد، وسر عدم تعاونه مع نجوم الطرب.



أيضا يكشف حقيقة تصريحه حول أمنيته تقديم ألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدا أنه ليس أفضل موسيقار لتقديم الموسيقى التصويرية للأفلام الكوميدية، ويكشف موقفه من أغاني المهرجانات.



كما وجه رسالة رومانسية لزوجته، ويقول لها: ببوس ايدك وباشكرك على ابتسامتك الصبح وبانام عليها بالليل.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع علي شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.