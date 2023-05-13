راجح داوود: فيلم الكيت كات ثورة على العجز

قال الموسيقار راجح داوود: إن المخرج الواعي لابد أن يكون لديه خيال ورؤية موضحا أن الموسيقى السينمائية صناعة يتم بناؤها وليست قص ولصق.



وأضاف "داوود" خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة الحياة، أن فيلم الكيت كات ثورة على العجز، مضيفا: بيني وبين المخرج داوود عبد السيد علاقة إنسانية خاصة.



وأوضح الموسيقار راجح داوود أن صمت المخرج داوود عبد السيد فيه تأمل وحكمة.



وخلال الحلقة يستعيد داوود ذكرياته مع عدد من الأعمال الفنية التي قدمها، ويكشف كواليس أفلام الكيت كات ورسائل البحر ومواطن والصعاليك.



كما يوضح حقيقة اعتزال المخرج القدير داوود عبدالسيد، وسر عدم تعاونه مع نجوم الطرب.



أيضا يكشف حقيقة تصريحه حول أمنيته تقديم ألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدا أنه ليس أفضل موسيقار لتقديم الموسيقى التصويرية للأفلام الكوميدية، ويكشف موقفه من أغاني المهرجانات.



كما يوجه رسالة رومانسية لزوجته، ويقول لها: ببوس ايدك وباشكرك على ابتسامتك الصبح وبانام عليها بالليل.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع علي شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.