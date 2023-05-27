الخزانة الأمريكية: الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول 5 يونيو

مددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، الموعد النهائي لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية قائلة إن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

وتوقعت يلين في وقت سابق أن تتخلف الحكومة عن السداد في مطلع يونيو حزيران أو ربما بالتحديد في أول يونيو.

واقترب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي القيادي الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي، حتى وإن كان الكونجرس في فترة العطلة الأسبوعية.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الاتفاق المبدئي سيرفع سقف الدين لمدة عامين، ويحد من الإنفاق الفيدرالي باستثناء ما يتعلق بالقطاع العسكري والمحاربين القدامى.

وتزايدت مخاوف المستثمرين، على الرغم من تأكيدات سابقة بأن المحادثات تحرز تقدمًا ومع ذلك، فإن الاتفاق لم يكتمل بعد.

ووفقاً لتفاصيل نشرتها وكالة "رويترز" وصحيفة "نيويورك تايمز" فإن "الاتفاق لعامين" سيكون مرضيا للطرفين، بحيث يعتبر أعضاء الحزب الجمهوري أنهم قلصوا الإنفاق،وفي ذات الوقت، سيعتبر أعضاء الحزب الديمقراطي أنهم حققوا أهدافهم بالمتمثلة بالاستمرار في دعم برامج المساعدات الداخلية.

تقليص الموازنة

وقال مسؤول أمريكي لرويترز، إن البيت الأبيض يدرس تقليص زيادة في ميزانية إدارة الإيرادات الداخلية التي تسعى لتوظيف المزيد من المدققين، والتي تهدف إلى التدقيق على شريحة الأمريكيين الأثرياء.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن المفاوضين يقتربون من التوصل إلى اتفاق يرفع سقف الدين لمدة عامين مع فرض حدود صارمة على الإنفاق باستثناء ما يتعلق بالجانب العسكري والمحاربين القدامى.

ويسعى أعضاء الحزب الجمهوري إلى تقليص الإنفاق على برامج الحكومة، مقابل رفع سقف الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار (25 تريليون جنيه إسترليني).