البيت الأبيض يعلن عن إجراء محادثات جيدة بشأن أزمة سقف الديون

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن فريق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى محادثات جيدة بشأن أزمة سقف الديون.

وأضاف البيت الأبيض، أن “المفاوضين بشأن أزمة سقف الدين أجروا مباحثات افتراضية قبل نحو ساعتين من الآن”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، إن الجمهوريين يقودون أمريكا إلى طريق خطير.

وكتب جيفريز، في تغريدة على "تويتر”، تعليقا على أزمة الديون، إن “التخلف عن سداد الديون أو خفض الإنفاق سيدمر برامج الصحة والتعليم”.

وأضاف: "يمكن لخمسة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب أن يمنعوا تعثرا خطيرا يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.. حان الوقت لهم للتوقيع على العريضة وإنهاء هذا الجنون المصطنع”.

وبالأمس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها تتعهد بعدم التخلف عن سداد الديون قبل الموعد النهائي في أوائل يونيو.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضافت يلين أنها ستطلع الكونجرس على آخر المستجدات بشأن الأوراق المالية الحكومية قريبًا.