داعية يحذر من كثرة النظر للمرآة

حذر الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، النساء من كثرة النظر في المرآة، مطالبا بعدم وضع مرايا كثيرة في الغرفة الواحدة حتى لا تعجب المرأة نفسها فتحسد نفسها دون أن تدري.

وأضاف عبدالرازق، أن الإنسان قد يحسد نفسه ، لأن المرآه تحسد بسب خيالاتها وما تحدثه في المرآة من العجب بالنفس، كما أن المرآة آلة تستخدم على قدر الحاجة.

وأوضح أن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، والعلماء قالوا إن العين 3 أنواع معجبة وحاسدة وقاتلة، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

وأكمل: "النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الحسد يصل إلى القتل، لا يخلو جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، الدين يعلمنا الغبطة ولا يعلمنا الحسد".



هل يجب تغطية المرآة ليلا

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل وجود مرآة فى الغرفة أو الحمام فيه شيء لأن صديقتى تقول لى أنه ينبغي علي أن أقوم بتغطيتها ليلا وأخرجها من الحمام وعند سؤالها عن السبب تكلمني عن الجن والمس وما شابه.. فهل هذا صحيح؟".



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب عن السؤال قائلا: إن هذه خرافات لا يجب الالتفات إليها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المؤمن أن يذكر الله فى كل وقت وحين ويدعوه ويشكره على كل نعمه، حتى حينما ينظر في المرآة، فهذه الأمور من أعظم الطاعات وسبب لطمأنينة القلب وانشراح الصدر.

دعاء النظر للمرآة

وأضافت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه على الإنسان عندما ينظر فى المرآة أن يحمد الله ويقول “الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورتي فحسنها وجعلني من المسلمين”، وهناك دعاء آخر "الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي".