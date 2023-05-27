عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

داعية يحذر من كثرة النظر للمرآة

صدى البلد

حذر الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، النساء من كثرة النظر في المرآة، مطالبا بعدم وضع مرايا كثيرة في الغرفة الواحدة حتى لا تعجب المرأة نفسها فتحسد نفسها دون أن تدري.

وأضاف عبدالرازق، أن الإنسان قد يحسد نفسه ، لأن المرآه تحسد  بسب خيالاتها وما تحدثه في المرآة من العجب بالنفس، كما أن المرآة آلة تستخدم على قدر الحاجة.

وأوضح أن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، والعلماء قالوا إن العين 3 أنواع معجبة وحاسدة وقاتلة، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

وأكمل: "النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الحسد يصل إلى القتل، لا يخلو جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، الدين يعلمنا الغبطة ولا يعلمنا الحسد".

نومي ثقيل وتفوتني صلاة الفجر ماذا أفعل ؟

للباحثين عن وظيفة| ردّد هذا الدعاء يرزقك الله بالعمل من حيث لا تحتسب

هذه الصلاة تستغفر لك وتؤنسك فى قبرك لو داومت عليها

10 كلمات فيها معجزة ترزقك بالحج والعمرة.. رددها بيقين لتكون من ضيوف الرحمن


هل يجب تغطية المرآة ليلا

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل وجود مرآة فى الغرفة أو الحمام فيه شيء لأن صديقتى تقول لى أنه ينبغي علي أن أقوم بتغطيتها ليلا وأخرجها من الحمام وعند سؤالها عن السبب تكلمني عن الجن والمس وما شابه.. فهل هذا صحيح؟".


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين  الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب عن السؤال قائلا: إن هذه خرافات لا يجب الالتفات إليها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المؤمن أن يذكر الله فى كل وقت وحين ويدعوه ويشكره على كل نعمه، حتى حينما ينظر في المرآة، فهذه الأمور من أعظم الطاعات وسبب لطمأنينة القلب وانشراح الصدر.

دعاء النظر للمرآة

وأضافت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه على الإنسان عندما ينظر فى المرآة أن يحمد الله ويقول “الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورتي فحسنها وجعلني من المسلمين”، وهناك دعاء آخر "الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي".

هل يجب تغطية المرآة ليلا دعاء النظر للمرآة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

ترشيحاتنا

خنقه| تحقيقات موسعة في واقعة إنهاء حياة شاب على يد خطيب شقيقته

فرج عامر: آرسنال يراقب لاعبا تونسيا يلعب في مصر

وصول دفعة جديدة من أطباء معهد القلب إلى مستشفى العريش العام

رياح وأمطار خفيفة.. تقلبات جوية تضرب محافظة أسيوط

صباحية خلف القضبان.. عراقي يقضي أول ليلة فى زواجه داخل السجن| والسبب

الخارجية الإيرانية: ادعاءات زيلينسكي ضد بلادنا تستهدف تضليل الرأي العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

الحب يصنع المعجزات.. رجل لم يتخل عن زوجته منذ إصابتها بشلل دماغي حتى السير مجددا

بفستان لافت.. جوري بكر تستعرض أناقتها |شاهد

بعدما فقدت عينيها من أجل الإكس.. البلوجر سارة تعلن خطبتها على صاحب العمر

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ