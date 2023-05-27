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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب بيطري القاهرة تحصل على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، إنجازاتها على المستوى الدولي فى إطار استراتيجياتها  كجامعة من الجيل الرابع، حيث أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” عن اعتماد كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة كمركز تعاون مرجعي دولي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط؛ وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة بباريس. وهو المركز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط. وأيضا اعتماد كلية الطب البيطرى في مجال التعليم البيطرى ورفع كفاءة خريجي اليوم الأول من الأطباء البيطريين وفقاً للمعايير القياسية الدولية للتعليم البيطرى المستمر.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري وأسرة كلية الطب البيطري على الجهد الكبير المبذول للنهوض بالكلية والارتقاء بها بما أهلها للحصول على الاعتماد الدولي، مشيرا إلى أن كلية الطب البيطري هي أساس كليات الطب البيطري في العالم العربي والشرق الأوسط، مشيدًا بحرص الكلية على التطوير المستمر لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات المتقدمة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تواصل تقدمها المتسارع عالميا ، ويأتي حصول كلية الطب البيطري على الاعتماد الدولي ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع تواصل كلياتها إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

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وقال رئيس جامعة القاهرة، إن حصول كلية الطب البيطري على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” يُمثل تقييمًا مرجعيًا دوليًا لكلية الطب البيطري، ويؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولي، وبالتالي يساهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن  التصنيف الإنجليزي QS أدرج 4 تخصصات بجامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى التخصصات في العالم حيث جاء برنامج الطب البيطري في المركز 51 وهو ثاني أعلى تصنيف في التخصصات المصرية، لافتًا إلى أن المجلة الدولية لكلية الطب البيطري في خلال السنوات الماضية أصبحت على قمة الدوريات العالمية في مجال الطب البيطري وفقًا لقاعدة بيانات سكوبس عن عام 2021 حيث حصلت المجلة على Cite Score مقداره 6.8 لتأتي في المرتبة الرابعة عالميًا من بين 183 مجلة عالمية.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري، أن حصول الكلية على الاعتماد الدولى يأتي في ضوء الالتزام باستراتيجية الجامعة وتتويجا لتضافر جهود أسرة الكلية والدعم غير المحدود الذى يقدمه د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة مما يضع على عاتقنا جميعا مسئولية الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي والالتزام باستراتيجية الجامعة، وتحقيق التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

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