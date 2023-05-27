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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالفيديو.. مواطن يسلم نفسه للشرطة بعد دهس 15 أسيويا بالكويت

صدى البلد

دهس سائق سيارة نحو 15 شخصا، في الكويت، أثناء ممارستهم رياضة الدراجات الهوائية متسببا لهم بإصابات مختلفة، وهرب من موقع الحادث قبل أن يسلم نفسه لاحقا إلى الشرطة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للواقعة، ويظهر خلالها المصابين وحولهم درجاتهم، ويعاني بعضهم من جروح مختلفة.

ووقعت الحادثة، الجمعة، في شارع الخليج العربي، عندما دهس قائد السيارة ١٥ شخصا من جنسيات آسيوية، أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية "دون تصريح وإذن" من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم، وفقا لبيان لـ"الداخلية الكويتية".

وبعد الواقعة هرب المتهم من موقع الحادث وتم تسجيل قضية "دهس وهروب" بحقه، وفقا للداخلية الكويتية.


وبعد ذلك بساعات، أعلنت الداخلية الكويتية أن الشخص المتسبب في واقعة الدهس قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية.

وفي الكويت، تشكل حوادث الدهس هاجسا كبيرا لدى الجهات المختصة لما تسببه من إزهاق للأرواح ووقوع إصابات بشرية بليغة تؤدي في بعض الأحيان لعاهات مستديمة، فضلا عن إضرارها بالممتلكات العامة والخاصة، وفقا لتقرير سابق لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وسنويا، يقع نحو 243 حادث دهس في الكويت، وعدد كبير منها يحدث بسبب عدم الالتزام بالأماكن المخصصة لعبور المشاة بالمخالفة قانون المرور، حسب الصحيفة.

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